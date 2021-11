Er war die deutsche Stimme des Lieutenant Worf aus „Star Trek“: Der Schauspieler und Synchronsprecher Raimund Krone ist im Alter von 75 Jahren gestorben. „Eine große Stimme ist auf immer verloren“, teilte sein Bruder Michael Krone am Samstag der Deutschen Presse-Agentur mit.

Krone entstammte einer Schaupieler-Familie und übernahm mehr als 800 Synchronrollen, etwa für Christopher Lloyd und Kirk Douglas sowie in einer Reihe von US-Serien, darunter „Ein Colt für alle Fälle“, „MacGyver“ und „Navy CIS“. Er lieh seine Stimme dem US-Schauspieler Michael Dorn in dessen Rollen als Klingone Worf in „Star Trek“ und „Raumschiff Enterprise“.

