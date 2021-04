Video Gewalttod in Potsdamer Klinik - Vierfacher Leichenfund Mehr zum Video

In der Oberlinklinik in Potsdam sind vier Leichen in verschiedenen Krankenzimmern gefunden worden. Eine Mitarbeiterin der Klinik steht unter dringendem Tatverdacht. Auch Stunden nach ihrer Festnahme ist unklar, was hinter dem Verbrechen steckt.

Vier Leichen und eine schwer verletzte Person in Klinik in Potsdam entdeckt

In verschiedenen Krankenzimmern einer Station in dem Neubau wurden am Mittwochabend vier Leichen und eine schwer verletzte Person entdeckt. „Schwere, äußere Gewaltanwendung“, so beschreibt die Polizei die Todesursache.

„Schwere, äußere Gewaltanwendung“ - Hintergründe von Vierfachmord in Potsdam unklar

Nach dem Fund von vier Leichen in einem Potsdamer Pflegeheim sind die Hintergründe der Tat weiter unklar. Die Polizei konnte am Donnerstag zunächst weiter keine Angaben zu einem möglichen Motiv der als dringend tatverdächtig festgenommenen 51-jährigen Mitarbeiterin machen. Bei der Einrichtung soll es sich um ein Pflegeheim für Menschen mit schweren Behinderungen handeln.

In der Oberlinklinik in Potsdam wurden vier Leichen und eine schwerverletzte Person gefunden.

© Foto: Paul Zinken/dpa

Mitarbeiterin als dringend tatverdächtig festgenommen - Was war das Motiv?

Dafür teilen Polizei und Staatsanwaltschaft am frühen Morgen mit, dass eine dringend tatverdächtige 51-jährige Mitarbeiterin festgenommen worden sei. Zum möglichen Motiv lägen noch keine Informationen vor. Ermittelt wird zum Verdacht eines vorsätzlichen Tötungsdelikts. Der genaue Hergang und die Umstände der Tat seien bislang nicht geklärt. „Derzeit finden umfangreiche Spurensicherungen statt“, heißt es seitens der Ermittler. Rechtsmediziner und die Staatsanwaltschaft sind ebenfalls vor Ort. Auch ein Notfallseelsorger betritt das Gebäude.

Oberlinklinik Potsdam wird zum Tatort

Die Polizei macht zunächst keine Angaben dazu, in welchem Teil der Klinik sich das Tötungsdelikt ereignete. Zu dem Komplex gehören neben einer Klinik Kitas und Schulen, Arbeitsplätze und Wohnbereiche für Menschen mit Behinderung und Beratungsstellen. Der Verein Oberlinhaus beschreibt sich auf seiner Webseite als diakonisches „Kompetenzzentrum für Teilhabe, Gesundheit, Bildung und Arbeit in der Region Berlin-Brandenburg“. Doch am Mittwoch ist die Klinik zum Tatort geworden.