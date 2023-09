Nicht immer geht es bei Polizeieinsätzen um Mord, Raub und Totschlag: In Landshut mussten die Einsatzkräfte anrücken, weil ein Kind ausrastete. Was war geschehen? Ein Zehnjähriger schrie und tobte in Landshut (Niederbayern), weil er sein Handy nicht nutzen durfte.

Kind bekommt Schreianfall wegen Handy: Nachbar ruft Polizei

Der Knirps protestierte so lautstark, dass besorgte Anrufer die Polizei wegen des – so wörtlich im Polizeibericht – „sehr brutal“ klingenden Schreiens aus einem Mehrfamilienhaus alarmierten, berichtete die Polizei jetzt.

Dem Bericht zufolge hatte die Mutter des Kleinen ihm einen Handy-Verzicht auferlegt. Als die Polizei am „Tatort“ eintraf, sei es dem kleinen Wüterich – abgesehen von seinem Ärger – gut gegangen. Ob es der Streife gelang, das Kind zu beruhigen, konnte der Polizeisprecher nicht sagen.