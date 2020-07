Unfall: Im Hubschrauber waren im Einsatz. Tragischer: Im niederrheinischen Wesel ist am Samstag gegen 14 Uhr ein Kleinflugzeug abgestürzt, es gab mehrere Tote. Das Ultraleichtflugzeug krachte in ein Mehrfamilien-Haus, ein Feuer brach aus. Polizei, Rettungsdienste und die Feuerwehr rückten zu einem Großeinsatz aus. Auch mehrerewaren im Einsatz.

Drei Tote nach Absturz auf Wohnhaus - Kind verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge kamen bei dem Unglück drei Menschen ums Leben. Ein Sprecher der Kreisleitstelle Wesel sagte, dass zwei Menschen verletzt worden seien, wie schwer diese Personen verletzt wurden, ist unklar. Unter den Verletzen ist ein kleines Kind. Vermutlich handele es sich um ein Kind, das in dem Haus mit fünf Wohnungen lebe.

Toten konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Offen sei auch, ob sich unter ihnen der Pilot befinde. In dem Flugzeug hätten zwei Personen Platz gefunden. Besatzung des Kleinflugzeugs handle. Die Leichen wurden im Dachstuhl gefunden. Über die Identität derkonnte die Polizei noch keine Angaben machen. Offen sei auch, ob sich unter ihnen derbefinde. In dem Flugzeug hätten zwei Personen Platz gefunden. „Bild“ berichtet unter Berufung auf ein Mitglied der Feuerwehr, dass es sich bei zwei der Opfer um diehandle.

Über der Absturzstelle in der Hansestadt in Nordrhein-Westfalen waren Rauchwolken zu sehen, die Feuerwehr löschte mit Leiterwagen den Brand in dem Gebäude. Das Feuer war am Nachmittag unter Kontrolle. Die Einsatzkräfte haben den Unglücksort am Färberskamp im Weseler Ortsteil Lackhausen abgesperrt.

Augenzeugen berichten von Kollision mit Ballon