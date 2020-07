Eine eigens bei der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen eingerichtete Ermittlungsgruppe ermittelt wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern gegen einen jungen Mann. Wie die Staatsanwaltschaft Konstanz und das Polizeipräsidium Ravensburg am dienstag berichten, wurde der 20-Jährige bereits am 10. Juni im westlichen Bodenseekreis vorläufig festgenommen.

20-Jähriger wegen Missbrauchs-Verdacht in Untersuchungshaft

Der Tatverdächtige wurde am nächsten Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der gegen den jungen Mann die Untersuchungshaft anordnete. Auslöser des Verfahrens sind die Angaben eines Kindes, das sich vor kurzem einer Familienangehörigen offenbart hatte.

Verdächtiger hat Praktikum als Erzieher im Kindergarten absolviert

Demzufolge hatte der Beschuldigte, der von 2015 bis 2016 ein Praktikum als Erzieher in einem Überlinger Kindergarten absolviert hatte, nicht nur in den Räumlichkeiten des Kindergartens, welchen das Kind zum damaligen Zeitpunkt besuchte, sondern auch im Elternhaus des Kindes, wo er als Babysitter tätig war, sexuelle Handlungen an dem Kind vorgenommen.

Ob der 20-Jährige in seiner Eigenschaft als angehender Erzieher oder als Babysitter noch weitere Kinder sexuell missbraucht hat, ist Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der betreffende Kindergarten hat die Eltern bereits entsprechend informiert.