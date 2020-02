Zwei junge Männer sind Freitagnacht in Stuttgart bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen niedergestochen und schwer verletzt worden. Ein 19- und ein 17-Jähriger seien mit jeweils mehreren Stichverletzungen in verschiedene Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein 17 Jahre alter Iraker wurde demnach festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte Haftbefehl wegen versuchter Tötung.

Der Zustand des 17 Jahre alten Verletzten war laut Polizei am Samstag noch kritisch. Der Streit war den Angaben zufolge zwischen einer Gruppe mit 15 Beteiligten und einer Gruppe mit zehn Mitgliedern aus zunächst nicht bekanntem Grund gegen 23.30 Uhr nahe des Stuttgarter Hauptbahnhofs ausgebrochen.