In Solingen sind fünf tote Kinder gefunden worden. Das bestätigte die Polizei in Wuppertal am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Wer die Kinder entdeckte, wurde nicht mitgeteilt. Auch Angaben zur Todesursache und etwaigen Verdächtigen könnten derzeit nicht mitgeteilt werden.

Weitere Informationen folgen in Kürze.