Aufgrund einer Bombendrohung wurde ein Einkaufszentrum im Berliner Ortsteil Niederschöneweide evakuiert. Laut einem Polizeisprecher geriet ein Mann am Dienstagmittag in einen Streit mit einem Sicherheitsmitarbeiter, währenddessen er randalierte. Im Verlauf des Streits soll der Mann dann gedroht haben, dass sich eine Bombe in seinem Koffer befände. Berichten des RBB zufolge wurde er daraufhin überwältigt.

Einkaufszentrum in Schöneweide evakuiert

Die Polizei leitete daraufhin die Evakuierung des Einkaufszentrums ein. Ein Team von Kriminaltechnikern ist auf dem Weg, um den Koffer zu untersuchen, so der Sprecher.

Weitere Informationen in Kürze