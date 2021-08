Mit einer couragierten Tat hat ein Mann eine völlig betrunkene Autofahrerin in Hessen gestoppt. Dem Mann sei die gefährliche Fahrweise der 54-Jährigen aufgefallen, die in Schlangenlinien fuhr, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Frau sei am Donnerstagabend in den Gegenverkehr geraten sowie durch einen Graben und über einen Bordstein gefahren. Der Mann rief die Polizei und folgte der 54-Jährigen mit seinem Auto. An einer roten Ampel in Fuldabrück bei Kassel stieg er aus, öffnete die Autotür der Frau und zog den Zündschlüssel ab. Bei ihr wurde später ein Wert von 4,4 Promille festgestellt, wie die Polizei berichtete.

Die Frau müsse sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten, ihr Führerschein wurde sichergestellt. An ihrem Auto stellte die Polizei einen frischen Schaden fest, der auf einen Zusammenstoß mit einem Baum oder Strauch hindeutet.