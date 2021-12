Wie die Polizei berichtet, ist ein fünf Jahre alter Junge am Montag in einem Hallenbad in Biberach ertrunken. Demnach sah eine Zeugin das leblose Kind, das Mitglied eines Wasserorientierungskurses war und noch nicht schwimmen konnte, am Nachmittag im Übungsbecken treiben. Sie zog den Jungen aus de...