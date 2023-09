Vincent Gross ist ein Schweizer Sänger und Musiker. Seine jüngsten Veröffentlichungen sind „Ouzo“ und „Sommerliebe“, die im Juli und August erschienen sind. Jetzt wagt er eine ganz neue Herausforderung und nimmt ab September an der RTL-Show „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ teil.

Doch wie tickt der Sänger eigentlich privat? Hat er eine Freundin oder Frau? Und wie ist er aufgewachsen? Wir haben Vincent Gross genauer unter die Lupe genommen.

Vincent Gross im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zum Kandidaten findet ihr hier:

Name: Vincent Valentin Gross

Vincent Valentin Gross Geburtstag: 23.08.1996

23.08.1996 Geburtsort: Basel, Schweiz

Basel, Schweiz Beruf: Sänger und Musiker

Sänger und Musiker Instagram: vincentgross

Vincent Gross nimmt an „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ teil

20. September 2023 fällt der Startschuss für die neue RTL-Show „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“. Dann versuchen drei von ihnen sind Verräter. Wer dies ist, entscheidet die Moderatorin Sonja Zietlow im Voraus. Die Spieler können ihre Wahl jedoch nicht sehen, denn sie müssen alle eine Augenbinde tragen. Dementsprechend sind die TV-Zuschauer neben Sonja Zietlow die Einzigen, die die Identität der Verräter kennen. Von Nacht zu Nacht schmieden die Verräter dann böse Pläne und eliminieren die Loyalen. Letztere müssen stattdessen die Verräter entlarven, bevor alle Loyalen eliminiert sind. Nur wer es ins Finale schafft, hat eine Chance auf den Silberschatz in Höhe von 50.000 Euro. Sind noch Verräter unter den Finalisten, verlieren die Loyalen jedoch den Gewinn. Auch Vincent Gross nimmt an der Sendung teil. Ist er ein Verräter oder ein Loyaler? Amfällt der Startschuss für die neue-Show. Dann versuchen 16 prominente Kandidaten in sechs Folgen einen Silberschatz zu finden. Dochvon ihnen sind. Wer dies ist, entscheidet die Moderatorin Sonja Zietlow im Voraus. Die Spieler können ihre Wahl jedoch nicht sehen, denn sie müssen alle eine Augenbinde tragen. Dementsprechend sind die TV-Zuschauer neben Sonja Zietlow die Einzigen, die die Identität der Verräter kennen. Von Nacht zu Nacht schmieden die Verräter dann böse Pläne und eliminieren die Loyalen. Letztere müssen stattdessen die Verräter, bevor alle Loyalen eliminiert sind. Nur wer es ins Finale schafft, hat eine Chance auf den Silberschatz in Höhe von. Sind noch Verräter unter den Finalisten, verlieren die Loyalen jedoch den Gewinn. Auch Vincent Gross nimmt an der Sendung teil. Ist er ein Verräter oder ein Loyaler?

Hat Vincent Gross eine Freundin?

Über das Privatleben von Vincent Gross weiß man nicht viel. Ob er aktuell in einer Beziehung ist, ist nicht bekannt. Im Interview mit dem MDR verriet er, welche Eigenschaft er an einer Frau besonders schätzt. „Humor, das finde ich ganz wichtig. Ich unterhalte mich gern, ich lache sehr gern. Einfühlungsvermögen und Geduld, ich bin schließlich ein kreativer Chaot.“

Wie ist Vincent Gross aufgewachsen?

Vincents Eltern kommen beide aus Norddeutschland, doch er selbst wurde in der Schweiz geboren. Schon mit vier Jahren entfachte seine Liebe zur Musik, als ihm eine Ukulele geschenkt wurde. Einige Jahre später nahm er Lauten-Unterricht und sang im Kirchenchor. Mit 14 Jahren brachte ihm sein großer Bruder Gitarre spielen bei. Währenddessen absolvierte Vincent das Sportgymnasium. Insgesamt trainierte er 13 Jahre Taekwondo und wurde Schweizer Meister. Neben seiner Karriere als Musiker studierte er drei Semester Psychologie in Basel.

So läuft Vincent Gross‘ Musikkarriere

Vincents Karriere begann auf YouTube, da er sich zunächst nicht traute, seine Lieder vor Freunden vorzutragen. 2015 fasste er seinen Mut und nahm am Schweizer Talentwettbewerb „Hello Again“ teil und wurde zum „Hello Again Newcomer 2015“ gekürt. Ein Jahr später versuchte er sein Glück beim Schweizer Vorentscheid für den Eurovision Song Contest, doch er erreichte nur den dritten Platz. 2017 veröffentlichte er sein Debütalbum „Rückenwind“, mit dem er auch auf Tour ging. 2018 erschien dann das zweite Album „Möwengold“. In der Jahresauswertung der deutschen Airplay-Charts war er gleich mit zwei Liedern vertreten – „Dieser Beat“ und „Nordlichter“, das sieben Wochen auf Platz 1 stand. 2021 wurde sein drittes Studioalbum „Hautnah“ veröffentlicht, mit dem er in der Schweiz die Spitzenposition der Charts erreichte. Sein jüngstes Album heißt „Frei“ und erschien 2022.

Vincent Gross ist auch Moderator

Neben seinem Beruf als Musiker ist Vincent Gross auch als Moderator tätig. Mit „Stars um 10“ erlangte er erste Bekanntheit als Live-Talk-Moderator im Format auf „Schlager für alle“. Seit 2021 ist er außerdem regelmäßig in der Sendung „Immer wieder sonntags“ von Stefan Mross zu sehen. Dort moderiert er „Das grosse Musikquiz“.

Hat Vincent Gross einen Instagram-Account?

Vincent Gross hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Seinen rund 82.000 Followern (Stand: September 2023) präsentiert er sich häufig auf der Bühne. Zudem benutzt er die Plattform, um seine Songs zu bewerben.

Wie hoch ist das Vermögen von Vincent Gross?

Vincent Gross dürfte im Laufe seiner bisherigen Karriere schon den ein oder anderen Euro verdient haben. Über die Höhe seines Vermögens ist allerdings nichts bekannt.