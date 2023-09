Timothy Boldt ist ein bekannter deutscher Schauspieler. Seit über zehn Jahren spielt er in der beliebten Serie „Unter uns“ Ringo Huber. Nun wagt er sich von der Welt der Daily Soaps ins etwas andere Reality-TV. Ab September ist er in der RTL-Show ist ein bekannter deutscher. Seit über zehn Jahren spielt er in der beliebten SerieRingo Huber. Nun wagt er sich von der Welt der Daily Soaps ins etwas andere Reality-TV. Ab September ist er in der RTL-Show „Die Verräter – Vertraue Niemandem “ zu sehen. Über seine Teilnahme sagt er: „Das wird spannend! Einfach eine gute Kombination aus Action und Psychologie, sehr intelligent gemacht.“

Doch wie tickt Timothy Boldt eigentlich privat? Wie alt ist er? Mit wem ist er zusammen? Wir haben den Schauspieler genauer unter die Lupe genommen.

Timothy Boldt im Steckbrief

Hier findet ihr die wichtigsten Infos zu Timothy Boldt auf einen Blick:

Name: Timothy Boldt

Timothy Boldt Beruf: Schauspieler

Schauspieler Geburtsort: Hamburg

Hamburg Geburtstag: 10.12.1990

10.12.1990 Sternzeichen: Schütze

Schütze Wohnort: Köln

Köln Freundin : Sharon Berlinghoff

: Sharon Berlinghoff Instagram: timothyboldt

Timothy Boldt nimmt an „Die Verräter – Vertraue Niemandem“ teil

20. September 2023 fällt der Startschuss für die neue RTL-Show „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“. Dann versuchen drei von ihnen sind Verräter. Wer dies ist, entscheidet die Moderatorin Sonja Zietlow im Voraus. Die Spieler können ihre Wahl jedoch nicht sehen, denn sie müssen alle eine Augenbinde tragen. Dementsprechend sind die TV-Zuschauer neben Sonja Zietlow die Einzigen, die die Identität der Verräter kennen. Von Nacht zu Nacht schmieden die Verräter dann böse Pläne und eliminieren die Loyalen. Letztere müssen stattdessen die Verräter entlarven, bevor alle Loyalen eliminiert sind. Nur wer es ins Finale schafft, hat eine Chance auf den Silberschatz in Höhe von 50.000 Euro. Sind noch Verräter unter den Finalisten, verlieren die Loyalen jedoch den Gewinn. Auch Timothy Boldt nimmt an der Sendung teil. Ist er ein Verräter oder ein Loyaler? Amfällt der Startschuss für die neue-Show. Dann versuchen 16 prominente Kandidaten in sechs Folgen einen Silberschatz zu finden. Dochvon ihnen sind. Wer dies ist, entscheidet die Moderatorin Sonja Zietlow im Voraus. Die Spieler können ihre Wahl jedoch nicht sehen, denn sie müssen alle eine Augenbinde tragen. Dementsprechend sind die TV-Zuschauer neben Sonja Zietlow die Einzigen, die die Identität der Verräter kennen. Von Nacht zu Nacht schmieden die Verräter dann böse Pläne und eliminieren die Loyalen. Letztere müssen stattdessen die Verräter, bevor alle Loyalen eliminiert sind. Nur wer es ins Finale schafft, hat eine Chance auf den Silberschatz in Höhe von. Sind noch Verräter unter den Finalisten, verlieren die Loyalen jedoch den Gewinn. Auch Timothy Boldt nimmt an der Sendung teil. Ist er ein Verräter oder ein Loyaler?

Er ist sich jedenfalls sicher, dass egal auf welcher Seite er steht, sein Pokerface „gnadenlos“ sein wird. Da hilft ihm seine Tätigkeit als Schauspieler. Zum Glück nimmt aber seine Freundin nicht teil, denn sie ist bei Timothys Lügen „der absolute Endgegner“.

Wer ist Timothy Boldts Freundin?

Die Liebe seines Lebens ist Sharon Berlinghoff. Lange Zeit arbeitete er mit ihr rein kollegial bei „Unter Uns“ zusammen, doch über die Zeit entwickelten die beiden Gefühle für einander. Kurz vor einer Szene fragte Sharon schließlich nach einem Date. Im Mai 2022 gaben sie dann ihre Beziehung öffentlich bekannt und zogen bereits einige Monate später zusammen. Auf Instagram teilen beide Fotos, auf denen sie ihre Liebe immer mal wieder unter Beweis stellen.

So ist Timothy Boldt aufgewachsen

Der Schauspieler wurde am 10. Dezember 1990 in Hamburg geboren. Schon während der Schulzeit begeisterte ihn die Schauspielerei und er spielte im Alter von elf Jahren bei „Die Rettungsflieger“ mit. Nach seinem Abitur nahm er an mehreren Schauspielcoachings und Workshops teil. In seiner Freizeit spielt er gerne Golf, Tennis und Klavier. Aber auch für andere Sportarten wie Taekwondo und Skifahren lässt er sich begeistern. In seinem Herzen wird er immer Hamburger bleiben, aber er ist für Neues offen und erkundet deswegen gerne die Stadt Köln, die ihn vor allem wegen der offenen Menschen begeistert.

Daher kennt ihr Timothy Boldt

Mit „Hanna – Folge deinem Herzen“ schaffte er seinen Durchbruch im deutschen Fernsehen. In der zweiten Staffel spielte er den Partyhelden Florian Castellhoff. Am bekanntesten ist Timothy Boldt aber wohl für seine Rolle in „Unter uns“. Er wurde gleich zweimal für die Serie gecastet – erst als Moritz Schönfeld, doch war er dann für die Rolle zu alt. Stattdessen spielt er seit 2012 Ringo Huber. Er war aber auch schon in anderen Sendungen wie „Lindenstraße“, „In aller Freundschaft“ oder verschiedenen „SOKO“-Teilen zu sehen.

Hat Timothy Boldt einen Instagram-Account?

Timothy Boldt hat einen verifizierten und öffentlichen Instagram-Account. Auf der Plattform folgen ihm rund 62.000 Fans (Stand: September 2023). Dort gibt er uns Einblicke in sein Privatleben, seine Arbeit als Schauspieler, aber auch wofür er sich einsetzt.

Wie hoch ist Timothy Boldts Vermögen?

Durch seine Arbeit als Schauspieler hat Timothy Boldt in den vergangenen Jahren gewiss den ein oder anderen Euro verdient. Wie hoch sein Vermögen genau ist, ist allerdings nicht bekannt.