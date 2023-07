Sydney Lohmann zählt zu den aufstrebenden Spielerinnen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen. Die Offensiv-Allrounderin des FC Bayern München überzeugt stets mit großem Einsatz. Den will sie auch bei der zählt zu den aufstrebenden Spielerinnen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen. Diedes FC Bayern München überzeugt stets mit großem Einsatz. Den will sie auch bei der Frauen-Fußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland zeigen.

Lohmann glänzt regelmäßig mit ihrer Dynamik, ihrer Zweikampfstärke und ihrem Einsatzwillen. Wie kam sie zum Fußball? Wie war bisher ihre Karriere? Die Informationen zur Fußballerin bekommt ihr in diesem Artikel.

Das ist Sydney Lohmann im Porträt

Alle Fakten zu Sydney Lohmann auf einen Blick:

Name : Sydney Lohmann

: Sydney Lohmann Geburtstag : 19.06.2000

: 19.06.2000 Sternzeichen : Zwilling

: Zwilling Geburtsort : Bad Honnef, Nordrhein-Westfalen

: Bad Honnef, Nordrhein-Westfalen Geschwister : eine Schwester

: eine Schwester Wohnort : München

: München Staatsangehörigkeit : Deutsch

: Deutsch Größe : 1,74 m

: 1,74 m Beruf : Fußballerin

: Fußballerin Verein : FC Bayern München

: FC Bayern München Rückennummer : 12

: 12 Instagram: sydneylohmann

Karriere, Lebenslauf, Vereine: So kam Sydney Lohmann zum Fußball

Sydney Lohmann hat schon in jungen Jahren mit dem Fußballspielen angefangen. Bereits mit vier Jahren war sie im Verein aktiv und spielte beim SV Lengenfeld. Über die Station SV Kaufering kam sie zum SC Fürstenfeldbruck. Zur Saison 2016/2017 wechselte Lohmann in die Jugendabteilung des FC Bayern München und spielte dort zunächst für die B-Juniorinnen in der Juniorinnen-Bundesliga. Parallel spielte sie für die zweite Frauenmannschaft des FC Bayern in der 2. Bundesliga. 2017 feierte Lohmann ihr Debüt für die erste Mannschaft des FC Bayern in der Frauen-Bundesliga. Am 4. Oktober 2020 trug sich Sydney Lohmann in die Geschichtsbücher des FC Bayern-Frauenfußball ein. Beim Auswärtssieg gegen die SGS Essen erzielte sie den 1000. Treffer einer Bayern-Mannschaft in der Bundesliga. Ihr Vertrag in München gilt noch bis 2024.

Sydney Lohmann gilt als eines der größten Talente im deutschen Fußball. Ab der U15 durchlief sie alle Jugend-Nationalmannschaften und wurde mit der U17 2016 und 2017 Europameisterin. Bereits seit 2018 spielt sie für die Frauen-Nationalmannschaft. Bei der EM 2022 kam sie auf vier Einwechslungen und brachte als Joker neue Dynamik in das deutsche Spiel.

Sydney Lohmann macht sich bei der Nationalmannschaft mit Lina Magull warm.

© Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Gehalt von Sydney Lohmann: Was verdienen Fußballerinnen?

Genaue Zahlen sind öffentlich nicht über die Gehälter im Frauenfußball bekannt. Klar ist aber, dass sie deutlich weniger verdienen als die Männer. Beim VfL Wolfsburg und FC Bayern München verdienen die Frauen wohl am besten im Vergleich mit anderen Vereinen in der Frauen-Bundesliga. Hinzu kommen Prämien, die die Spielerinnen bei bestimmten Erfolgen erhalten. Für den EM-Titel 2022 hatte der DFB 60.000 Euro Prämie ausgelobt. Für den Finaleinzug gab es 30.000 Euro pro Spielerin. Bei der Frauen-WM 2023 schüttet die Fifa erstmals Gelder an die Spielerinnen selbst aus. Das sind die Prämien für die deutschen Nationalspielerinnen bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland.

