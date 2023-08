Svenja Huth ist aktuell eine der besten Spielerinnen im deutschen Frauen-Fußball. Jetzt will die Mittelfeldspielerin des VfL Wolfsburg bei der ist aktuell eine der besten Spielerinnen im deutschen Frauen-Fußball. Jetzt will die Mittelfeldspielerin des VfL Wolfsburg bei der Frauen-Fußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland mit der deutschen Nationalmannschaft um den Titel kämpfen.

Wie war bisher ihre Karriere? Was ist privat über sie bekannt? Wir stellen Svenja Huth im Porträt vor.

Ausbildung, Bruder, Instagram: Das ist Svenja Huth

Alle Fakten zu Svenja Huth auf einen Blick:

Name : Svenja Huth

: Svenja Huth Geburtstag : 25.01.1991

: 25.01.1991 Sternzeichen : Wassermann

: Wassermann Geburtsort : Alzenau, Bayern

: Alzenau, Bayern Geschwister : ein Bruder

: ein Bruder Staatsangehörigkeit : Deutsch

: Deutsch Größe : 1,63 m

: 1,63 m Beruf : Fußballerin, zuvor Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement und abgeschlossenes Sportmanagement-Studium

: Fußballerin, zuvor Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement und abgeschlossenes Sportmanagement-Studium Verein : VfL Wolfsburg (seit 2019)

: VfL Wolfsburg (seit 2019) Instagram: huth_svenja_offiziell

Svenja Huth und Ehefrau Laura erwarten im Herbst ein Kind

Im Juni 2022 hat Svenja Huth ihre langjährige Freundin Laura geheiratet. Nach der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland erstmals Nachwuchs. Svenja Huth spricht in der zweiten Staffel der ZDF-Dokumentation „Born for this“ ausführlich über die künstliche Befruchtung, die sie in Spanien haben durchführen lassen.

„Wir haben uns für die ROPA-Methode entschieden. Das bedeutet, dass mir Eizellen entnommen wurden und meine Eizelle dann befruchtet wurde und befruchtet dann letztlich bei Laura eingesetzt wurde und wir dementsprechend dann beide verbunden sind“, erklärte Huth in dem Film. „Im September ist es so weit. Es wird ein Junge“, sagte Huth der Deutschen Presse-Agentur. „Im Fußballerleben wird das gar nicht so viel verändern, aber im Privaten.“

Gehalt von Svenja Huth: Was verdienen Fußballerinnen?

Über die Gehälter im Frauenfußball sind in der Öffentlichkeit keine genauen Zahlen bekannt. Klar ist aber, dass sie deutlich weniger verdienen als die Männer. Beim VfL Wolfsburg und FC Bayern München verdienen die Frauen wohl am besten im Vergleich zu anderen Vereinen in der Frauen-Bundesliga. Über das genaue Gehalt von Svenja Huth ist jedoch aktuell nichts bekannt. Zu den Gehältern hinzu kommen für die Spielerinnen meist Prämien, die bei bestimmten Erfolgen gezahlt werden. Für den EM-Titel 2022 hatte der DFB 60.000 Euro Prämie ausgelobt. Für den Finaleinzug gab es 30.000 Euro pro Spielerin. Bei der Frauen-WM 2023 schüttet die Fifa erstmals Gelder an die Spielerinnen selbst aus. Das sind die Prämien für die deutschen Nationalspielerinnen bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland.

Karriere und Lebenslauf: So kam Svenja Huth zum Fußball

Svenja Huth war schon als Mädchen begeisterte Fußballspielerin. Geboren in Franken hat sie mit sieben Jahren im Verein das erste Mal gekickt. Mit 14 Jahren kam sie in die Jugendmannschaft des 1. FFC Frankfurt. 2007 hatte sie dann im Verein ihr Debüt in der Bundesliga. Im selben Jahr durfte sie das erste Mal beim DFB-Pokal mitspielen – und erzielte das entscheidende Tor, um ins Viertelfinale zu gelangen. 2015 wechselte sie zu Turbine Potsdam – doch vorher gewann sie noch die Champions League mit dem FFC Frankfurt. Bei Turbine schoss sie insgesamt 33 Tore. 2019 wechselte Svenja Huth zum VfL Wolfsburg, wo sie noch heute spielt. Dort hat sie sowohl die Deutsche Meisterschaft als auch den DFB-Pokal gewonnen.

Svenja Huth ist in der Nationalmannschaft eine der erfahrensten Spielerinnen.

© Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Seit 2011 spielt Svenja Huth in der Nationalmannschaft der Frauen und durchlief davor die U-Mannschaften. 2013 war sie im Kader, als das Team Europameister wurde. Bei der EM 2022 in England kam sie in allen sechs Spielen zum Einsatz.

Die Erfolge von Svenja Huth in der Nationalmannschaft

U17-Europameister 2008

U20-Weltmeister 2010

Algarve-Cup-Sieger 2012

Europameister 2013

Olympiasieger 2016

Vize-Europameisterin 2022

Die Erfolge von Svenja Huth im Vereinsfußball

DFB-Pokal-Siegerin 2007, 2008, 2011, 2014, 2020, 2021, 2022, 2023

Deutscher Meister: 2007/08, 2019/20, 2021/22

UEFA Women’s Cup Siegerin 2008

UEFA Champions League-Siegerin 2015

Svenja Huth wünscht sich Aufschwung für Frauen-Fußball

Nationalspielerin Svenja Huth vom VfL Wolfsburg hat einmal mehr bessere Rahmenbedingungen im Frauenfußball gefordert. "Wir müssen dahin kommen, dass Spielerinnen neben dem Fußball nicht noch 30 oder 40 Stunden in der Woche arbeiten müssen und dass eine gute medizinische Versorgung und gute Trainingsplätze vorhanden sind. Das ist die Basis", sagte Huth dem Kicker. Alle Spielerinnen sollten zudem "vom Fußball leben können, und die Prämien müssen angepasst werden. Das wäre schon sehr wichtig", ergänzte Huth.

