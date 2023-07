Die irische Sängerinist tot. Laut einem Bericht der „ Irish Times “ ist die Musikerin im Alter vongestorben. Sie wurde weltberühmt durch ihre Version des Prince-Songs „Nothing Compares 2 U“, der 1990 viele Wochen und Monate in den Charts war. Insgesamt veröffentlichte sie zehn Studioalben.

Über diegibt es bislang keine gesicherten Meldungen. Laut BBC hieß es in einer Mitteilung der Familie: „Mit großer Trauer geben wir das Ableben unserer geliebten Sinéad bekannt. Ihre Familie und Freunde sind am Boden zerstört und haben darum gebeten, in dieser sehr schwierigen Zeit nicht gestört zu werden.“