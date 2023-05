Seit Anfang April 2023 ist Sebastian Hoeneß Cheftrainer beim VfB Stuttgart. Der gebürtige Münchener unterschrieb beim schwäbischen Bundesligisten einen Vertrag bis Juni 2025 und wurde nach Pellegrino Matarazzo, Michael Wimmer und Bruno Labbadia zum vierten Cheftrainer in der Saison 2022/23.

Vater und Onkel: Woher kommt der berühmte Name „Hoeneß“?

An familiärer Unterstützung dürfte es dem neuen Trainer des VfB Stuttgart mit dem großen Nachnamen nicht fehlen. „Das erste Wort, das er als Kind gesagt hat, war: Ball“, so Dieter Hoeneß gegenüber der Deutschen Presseagentur. Der Fußball wurde Sebastian Hoeneß also von niemand geringeren als den beiden Bundesliga-Legenden Dieter und Uli Hoeneß in die Wiege gelegt. So war Vater Dieter Hoeneß jahrelanger Manager des VfB Stuttgart und von Hertha BSC Berlin, sein Bruder Uli der große Macher beim Rekordmeister FC Bayern.

Uli Hoeneß, ehemaliger Präsident des FC Bayern, ist der Onkel von Sebastian Hoeneß.

Die Spielerkarriere von Sebastian Hoeneß

In München geboren erlernte Sebastian Hoeneß das Fußballspielen beim TSV Ottobrunn. Anschließend wurde er in der Jugendabteilung des VfB Stuttgart weiter ausgebildet und durfte 1999 die deutsche B-Junioren-Meisterschaft.

Der offensive Mittelfeldspieler Hoeneß kam im weiteren Verlauf seiner Spielerkarriere allerdings nie über die Regionalliga hinaus. Hauptsächlich spielte er für die zweite Mannschaft von Hertha BSC Berlin, bevor er im Alter von 28 Jahren beschloss, seine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen und stattdessen als Trainer zu arbeiten.

Sebastian Hoeneß: Sein Weg zum Bundesligatrainer

2011 startete Sebastian Hoeneß seine Trainerlaufbahn in Berlin. Nach einer Zwischenstation als Jugendtrainer bei RB Leipzig kehrte Hoeneß in seine Heimatstadt zurück, um beim FC Bayern München als Trainer der U19 zu arbeiten. Zwei Jahre später übernahm er die zweite Mannschaft des Rekordmeisters, die gerade in die 3. Liga aufgestiegen war und dank Hoeneß die Meisterschaft in der 3. Liga gewinnen konnte, was dem damals 38-Jährigen eine erhöhte öffentliche Aufmerksamkeit bescherte.

So wurde mit der TSG Hoffenheim ein Bundesligist auf das Trainertalent aufmerksam. Die Kraichgauer machten Hoeneß im Sommer 2020 zum Cheftrainer. Zwei Saisons später wurde er allerdings nach einer Sieglos-Serie von neuen Spielen entlassen. Nun bekommt er beim VfB Stuttgart die Chance, sich erneut zu beweisen. Der Start bei den Schwaben lief für den gebürtigen Münchener gut: Hoeneß ist der erste Trainer des VfB Stuttgart seit Tayfun Korkut, der in seinen ersten vier Bundesligaspielen ungeschlagen blieb.

Frau und Kind: Sebastian Hoeneß und seine Familie

Sebastian Hoeneß hat sich mit seiner langjährigen Freundin und mittlerweile Ehefrau verheiratet. Zusammen hat das Paar eine gemeinsame Tochter. Seit seinem Wechsel zur TSG Hoffenheim hat Hoeneß sein Zuhause im malerischen Heidelberg gefunden. Privatsphäre ist ihm wichtig. Hoeneß gilt als öffentlichkeitsscheu und ist auf keinen Social-Media-Kanälen aktiv.