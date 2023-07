Sara Doorsoun verzauberte gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen Fußball-Deutschland bei der EM der Frauen in England. Aus dem Traum vom großen Titel ist am Ende nur knapp nichts geworden. Nun findet mit der verzauberte gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen Fußball-Deutschland bei der EM der Frauen in England. Aus dem Traum vom großen Titel ist am Ende nur knapp nichts geworden. Nun findet mit der Frauen-Fußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland das nächste große Turnier statt, bei dem Doorsoun mit der DFB-Auswahl den Titel gewinnen will.

Die Informationen zur Fußballerin bekommt ihr in diesem Artikel.

Sara Doorsoun im Steckbrief: Größe, Verein, Position

Alle Fakten zu Fußballprofi Sara Doorsoun auf einen Blick:

Name : Sara Doorsoun-Khajeh

: Sara Doorsoun-Khajeh Geburtstag : 17. November 1991

: 17. November 1991 Geburtsort : Köln

: Köln Größe : 1,72 m

: 1,72 m Staatsangehörigkeit : deutsch

: deutsch Beruf : Profifußballerin

: Profifußballerin Ausbildung : Studium Soziale Arbeit & Ausbildung Kauffrau für Büromanagement

: Studium Soziale Arbeit & Ausbildung Kauffrau für Büromanagement Verein : Eintracht Frankfurt

: Eintracht Frankfurt Position : Abwehr

: Abwehr Instagram: sara_doorsoun

Gehalt von Sara Doorsoun: Was verdienen Fußballerinnen?

Über die Gehälter im Frauenfußball sind in der Öffentlichkeit keine genauen Zahlen bekannt. Klar ist aber, dass sie deutlich weniger verdienen als die Männer. Beim VfL Wolfsburg und FC Bayern München verdienen die Frauen wohl am besten im Vergleich zu anderen Vereinen in der Frauen-Bundesliga. Über das genaue Gehalt von Sara Doorsoun ist jedoch aktuell nichts bekannt. Hinzu kommen für die Spielerinnen aber Prämien, die bei bestimmten Erfolgen gezahlt werden. Für den EM-Titel 2022 hatte der DFB 60.000 Euro Prämie ausgelobt. Für den Finaleinzug gab es 30.000 Euro pro Spielerin, auch die Halbfinal- und Viertelfinalspiele wurden belohnt. Bei der Frauen-WM 2023 schüttet die Fifa erstmals Gelder an die Spielerinnen selbst aus. Das sind die Prämien für die deutschen Nationalspielerinnen bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland.

Sara Doorsouns Freundin

Bei der EM in England waren alle Augen auf Sara Doorsoun und ihre Teamkolleginnen gerichtet. Die Fußball-Frauen erfreuen sich einer großen Beliebtheit und rücken immer mehr ins Interesse der Öffentlichkeit. Natürlich interessiert es da auch viele, was über das Privatleben der DFB-Stars bekannt ist. Sara Doorsoun und ihre Partnerin Louise Schaaf zeigten öffentlich, was sie aneinander haben. Lou etwa schrieb neben ein Bild auf Instagram: „Du wirst dolle vermisst Hase!“ Auch die Fußballerin teilt öfters mit ihren Fans Fotos der beiden. Mittlerweile gibt es aber Gerüchte über Trennung.

Sara Doorsoun: Mode und Tattoos

Gegenüber dem Sport-Informations-Dienst verriet Lena Oberdorf, wer von ihren Teamkolleginnen der größte „Modefreak“ ist. „Bei Sara Doorsoun sind mir fast die Augen rausgefallen, als ich ihren Kleiderschrank gesehen habe - wie viele Sneaker sie hat, alle sortiert: Weiß mit grün, weiß mit orange, 100 verschiedene gefühlt. Ich glaube, sie hat echte viele Klamotten, sie hat auch einen guten Style, genau wie Nicole Anyomi“, sagte sie vor der EM 2022. Außerdem habe sie Rhythmus im Blut. Auf Instagram erhält die Fußballerin regelmäßig zahlreiche Komplimente für ihren Look. Dazu zählen auch ihre Tattoos: Am rechten Unterarm trägt sie etwa eine lachende und eine weinende Maske.

Karriere und Lebenslauf: Wie kam Sara Doorsoun zum Fußball?

Im Januar 2022 wechselte Sara Doorsoun von Wolfsburg zu Eintracht Frankfurt und unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer 2023. Doch wie begann ihre Profikarriere? Die heute zweifache Deutsche Meisterin kam schon als kleines Kind zum Fußball, inspiriert von ihrem Bruder. Los ging es für sie bei der SpVg Wesseling-Urfeld. Ihr Debüt in der Bundesliga feierte sie mit dem damaligen SC 07 Bad Neuenahr im Jahr 2010. Ihr Weg führte sie anschließend zum 1. FFC Turbine Potsdam und zur SGS Essen. 2018 wechselte die Verteidigerin nach Wolfsburg. Als fester Bestandteil im Team der Wölfinnen entwickelte sie sich auch zu einer Größe in der Nationalmannschaft.

Seit wann spielt Sara Doorsoun in der Nationalmannschaft?

Sara Doorsoun gehört zu den routinierten Spielerinnen im DFB-Kader. Zum ersten Mal in der Startelf stand sie im März 2016. Als Nationalspielerin stand sie bereits für die Europameisterschaften 2017 und 2022 im Kader von Deutschland. Bei der Weltmeisterschaft 2019 war sie als Stammspielerin aller fünf Spielen dabei.

Alexandra Popp, Merle Frohms, Lena Oberdorf & Co.