Merle Frohms überzeugt als Torhüterin des VfL Wolfsburg in der Frauen-Bundesliga und steht auch bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zwischen den Pfosten. Aktuell ist sie bei der überzeugt alsdes VfL Wolfsburg in der Frauen-Bundesliga und steht auch bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zwischen den Pfosten. Aktuell ist sie bei der Frauen-Fußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland aktiv. Bei der vergangenen WM 2019 in Frankreich war Frohms noch Ersatz hinter Almuth Schult. Nun will sie mit Deutschland den Titel holen: „Es macht mich unglaublich stolz, die Mannschaft und Deutschland als Nummer eins vertreten zu dürfen“, sagte sie vor dem Turnier.

Merle Frohms ist eine feste Größe im Frauenfußball. Wie war bisher ihre Karriere? Was ist privat über sie bekannt? Wir stellen euch die Torhüterin vor.

Das ist Merle Frohms im Steckbrief

Alle Fakten zu Merle Frohms auf einen Blick:

Name : Merle Frohms

: Merle Frohms Geburtstag : 28.01.1995

: 28.01.1995 Sternzeichen : Wassermann

: Wassermann Geburtsort : Celle, Niedersachsen

: Celle, Niedersachsen Geschwister : ein Bruder

: ein Bruder Staatsangehörigkeit : Deutsch

: Deutsch Größe : 1,75 m

: 1,75 m Beruf : Fußballerin

: Fußballerin Verein : VfL Wolfsburg (seit 2022)

: VfL Wolfsburg (seit 2022) bisherige Vereine : SC Freiburg, Eintracht Frankfurt

: SC Freiburg, Eintracht Frankfurt Instagram: merlefrohms

Gehalt von Merle Frohms: Was verdienen Fußballerinnen?

Bei der Frauen-WM 2023 schüttet die Fifa erstmals Gelder an die Spielerinnen selbst aus. Das sind die Prämien für die deutschen Nationalspielerinnen bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland Genaue Zahlen sind öffentlich nicht über die Gehälter im Frauenfußball bekannt. Klar ist aber, dass sie deutlich weniger verdienen als die Männer. Beim VfL Wolfsburg verdienen die Frauen wohl am besten im Vergleich mit anderen Vereinen in der Frauen-Bundesliga. Hinzu kommen noch Prämien, die die Spielerinnen bei bestimmten Erfolgen erhalten. Für den Finaleinzug bei der Fußball-EM 2022, erhielt jede Nationalspielerin beispielsweise eine Prämie von 30.000 Euro.

Merle Frohms privat

Über das Privatleben von Merle Frohms ist nur wenig öffentlich bekannt. Auch auf ihrem Instagram-Kanal lässt die Torhüterin wenig durchblicken. Sie postet für ihre über 150.000 Follower vor allem Bilder mit der Nationalmannschaft oder dem VfL Wolfsburg. Hin und wieder teilt sie einen privaten Schnappschuss aus dem Urlaub. Zu ihrem Beziehungsstatus hat sich Merle Frohms nicht öffentlich geäußert. Wir wissen daher nicht, ob sie einen Freund oder eine Freundin hat.

Zu ihrer Familie ist bekannt, dass sie einen älteren Bruder hat, der Fan von Schalke 04 ist. Ihre Eltern leben in Celle, wo Frohms auch aufgewachsen ist. Parallel zu ihrer Karriere im Fußball hat sie BWL studiert und mit dem Bachelor abgeschlossen.

Merle Frohms beim Training zwischen den Pfosten. Sie gilt als unangefochtene Nummer 1 im Tor der deutschen Nationalmannschaft.

© Foto: Daniel Karmann/dpa

Spielstil von Merle Frohms

Merle Frohms gilt als sehr moderne Torhüterin. Sie ist eine gute Fußballerin mit einer sehr sauberen Spieleröffnung, die das Spiel ihrer Mannschaft im Aufbau positiv beeinflussen kann. Auch auf der Linie ist sie reaktionsschnell. Ihr Spielstil kann mit dem von Manuel Neuer verglichen werden.

Lebenslauf und Karriere: So kam Merle Frohms ins Tor

Wie viele ihrer Mitspielerinnen war auch Merle Frohms schon früh vom Fußball begeistert. Als Mädchen spielte sie zuerst mit ihrem älteren Bruder – bevor sie in den lokalen Verein Fortuna Celle wechselte. In Niedersachsen geboren und aufgewachsen, da war das der Ort, an dem sie sein wollte. In Celle spielte sie bis 2011 nur mit Jungs in der Bezirksliga, bei Fortuna blieb sie bis zum Schluss das einzige Mädchen. 2011 schaffte sie es in die Bundesliga, wurde vom VfL Wolfsburg verpflichtet. In Wolfsburg merkte sie schnell, dass sie nicht weiterkommen würde, solange Torhüterin Almuth Schult dort spielte. Sie hatte nur wenige Einsätze – wurde in dieser Zeit jedoch DFB-Pokalsiegerin, Deutsche Meisterin und Champions-League-Siegerin. Die ältere und erfahrenere Spielerin Schult war jedoch die unangefochtene Nummer 1, sodass Merle Frohms 2018 zu SC Freiburg wechselte.

In Freiburg war Stammtorhüterin. 2020 wechselte sie erneut, diesmal zu Eintracht Frankfurt. Und doch hielt auch das nicht lange. Frohms welchselte 2022 wieder zurück zum VfL Wolfsburg, wo sie endlich die Nummer 1 sein konnte, da Almuth Schult in die USA wechselte.

Seit 2018 spielt Merle Frohms auch in der Nationalmannschaft. Bei der EM 2022 war Merle Frohms ein starker Rückhalt für die deutschen Fußballerinnen, nun fiebert die Nationaltorhüterin den Spielen bei der Frauen-WM 2023 entgegen.

