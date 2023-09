Matteo Messina Denaro war der meistgesuchte Mann Italiens - bis zum 16.1.2023. Da konnte die Polizei den Mafia-Boss nach mehreren Jahrzehnten Suche und Fahndung verhaften. Jetzt ist Matteo Messina Denaro gestorben. Hier gibt es alle Infos über den Mafia-Boss aus Italien.

Matteo Messina Denaro - Familie, Vermögen, Alter - Steckbrief

Zahlen und Fakten über Matteo Messina Denaro gibt es hier im Steckbrief:

Name: Matteo Messina Denaro

Geburtstag: 26. April 1962

Todestag: 24. September 2023

Alter: 61

Geburtsort: Castelvetrano auf Sizilien)

Eltern: Lorenza Messina Denaro und Francesco Messina Denaro

Kinder: Lorenzo Alagna

Frau: nicht bekannt

Vermögen: geschätzte mehrere Milliarden Euro

Matteo Messina Denaro - So lief die Verhaftung am 16.1.2023

Nach drei Jahrzehnten auf der Flucht ist der Mafioso Matteo Messina Denaro verhaftet worden. Spezialkräfte nahmen ihn in einer Privatklinik in Palermo fest, wie die Carabinieri am Montagmorgen mitteilten.

In den vergangenen Jahrzehnten suchten diverse Anti-Mafia-Agenten der Carabinieri und der Polizei nach dem Mann. Bei unzähligen Razzien auf Sizilien aber wurde er immer wieder verpasst. Auf Anordnung der Staatsanwälte Maurizio de Lucia und Paolo Guido erfolgte dann der Zugriff in der Privatklinik „La Maddalena“ in Palermo.

Dort hielt sich Messina Denaro auf, „um sich behandeln zu lassen“, wie Pasquale Angelosanto, der Chef des Spezialkommandos der Carabinieri, sagte. Er soll einen Tumor gehabt haben, berichtete die Zeitung „Corriere della Sera“. Der Festgenommene wurde zunächst in eine Militärkaserne gebracht und sollte aus Palermo weggeflogen werden, um ihn in ein Hochsicherheitsgefängnis zu bringen. Er wurde in Abwesenheit wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.

Matteo Messina Denaro - Verbrechen bei der Mafia

Matteo Messina Denaro war seit 1993 auf der Flucht. Er soll Dutzende Morde begangen oder organisiert haben. Darunter waren die tödlichen Bombenanschläge auf die Mafia-Jäger Giovanni Falcone und Paolo Borsellino im Jahr 1992. Messina Denaro galt als Vertrauter und dann Nachfolger der ehemaligen Cosa-Nostra-Bosse Salvatore „Totò“ Riina und Bernardo Provenzano.

Matteo Messina Denaro gestorben - Was war die Todesursache?

Matteo Messina Denaro ist nun acht Monate nach seiner Verhaftung gestorben: Der 61-Jährige erlag in einer Gefängnisklinik der mittelitalienischen Stadt L'Aquila den Folgen eines Krebsleidens, wie die Nachrichtenagentur Ansa in der Nacht zum Montag, 25.09.2023, berichtete.

Der Gesundheitszustand des an Darmkrebs leidenden Verbrechers hatte sich in den vergangenen Tagen drastisch verschlechtert. Am Freitagabend gaben die behandelnden Ärzte bekannt, dass der vielfache Mörder in ein Koma gefallen sei, aus dem er nicht mehr aufwachen werde. Auf seinen eigenen Wunsch seien lebenserhaltende Maßnahmen eingestellt worden. Angehörige durften von Messina Denaro Abschied nehmen. In den letzten Stunden war nach Medienberichten seine Tochter bei ihm, die während seiner Jahre im Versteck geboren wurde.