Marcel Remus wurde durch die VOX-Show „mieten, kaufen, wohnen“ bekannt. Darauf folgten TV-Auftritte in Formaten wie „Goodbye Deutschland“ oder „Ninja Warrior“. Zudem ist der Makler auch als Autor, Event-Organisator und Designer tätig. 2023 bekam er mit „Der Mallorca Makler – Marcel Remus & sein Immobilien-Team“ nun seine erste eigene Reality-Show.

Doch wie tickt er eigentlich privat? Hat Marcel Remus eine Partnerin? Ist er auf Instagram? Die wichtigsten Infos zu Marcel Remus findet ihr hier in ihrem Porträt.

Marcel Remus im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Marcel Remus auf einen Blick:

Name : Marcel Remus

: Marcel Remus Geburtstag : 3. Oktober 1986

: 3. Oktober 1986 Geburtsort: Hamm, Nordrhein-Westfalen

Hamm, Nordrhein-Westfalen Sternzeichen : Waage

: Waage Größe : 1,77 m

: 1,77 m Beruf : Immobilienmakler, Designer, Event-Veranstalter

: Immobilienmakler, Designer, Event-Veranstalter Ehefrau : keine

: keine Kinder : keine

: keine Instagram: marcel.remus

Marcel Remus‘ Herkunft – von Nürnberg nach Mallorca

Aufgewachsen ist Marcel Remus in Nordrhein-Westfalen sowie in Mittelfranken, wo er ein Gymnasium besuchte. Nach einem Schulaustausch in die USA schloss er eine Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondenten mit dem Fokus auf Englisch und Spanisch ab. Gemeinsam mit seinen Eltern wanderte er 2006 nach Mallorca aus.

Was ist über seine Familie bekannt?

Seine Mutter Silke Remus unterstützt ihn in seiner Immobilienfirma und tritt ebenfalls in seiner Reality-Show auf. Sein Vater wanderte ursprünglich mit der Familie nach Mallorca aus, kehrte aber allein zurück nach Deutschland.

Hat Marcel Remus eine Frau und Kinder?

Marcel Remus ist aktuell Single. Darüber sprach er bereits öfter in Interviews. Seine Bekanntheit stehe ihm dabei oft im Weg. In der Vergangenheit war der Immobilienmakler jedoch bereits einmal verlobt, wie er 2014 „Promiflash“ bestätigte. Kinder hat der Makler keine.

Früher Dressurreiter, heute Makler

Für die Pferdegala Apassionata war Remus in Spanien zunächst als Dressurreiter tätig. Gleichzeitig absolvierte er ein Fernstudium in „International Business & Marketing“. 2007 begann er, für ein Immobilienunternehmen zu arbeiten. Zwei Jahre später machte er sich als Makler selbstständig.

Erstmals war er in der TV-Show „mieten, kaufen, wohnen“ bis 2014 zu sehen. Darauf folgten einige Auftritte bei „Goodbye Deutschland“ und dem Magazin „Abenteuer Leben“ auf Kabel Eins. Neben seiner TV-Karriere hat Remus inzwischen auch ein eigenes Modelabel, eine Interior- und Deko-Kollektion sowie ein eigenes Magazin. Neben seiner Selbstständigkeit als Makler organisiert er auch zahlreiche Events und schrieb ein Buch. Laut Remus seien die fünf A’s das Geheimnis seines Erfolgs: „Alles anders als alle anderen!“

„Der Mallorca Makler“ – Marcel Remus hat eigene Reality-Show

Seit Sommer 2023 kann man Marcel Remus in seiner eigenen Reality-Show „Der Mallorca Makler – Marcel Remus & sein Immobilien-Team“ auf RTL+ sehen. Die Ausstrahlung auf VOX wurde nach drei Folgen eingestellt.

In dem Format begleiten die Zuschauenden den Makler bei seinen Plänen, amerikanische Kunden für Mallorca zu begeistern. Die Show bietet zudem Einblicke in hochpreisige Immobilien und den prominenten Kundenstamm von Marcel Remus, der ihn immer wieder vor Herausforderungen stellt.

Wie hoch ist Marcel Remus‘ Vermögen?

Marcel Remus in den vergangenen Jahren verschiedenste Projekte realisiert. Zudem gibt sich der Makler bescheiden und lebt im Gegensatz zu seiner Kundschaft in einer 69-Quadratmeter-Wohnung in Palma. Zu welchem Vermögen er es damit gebracht hat, ist allerdings nicht bekannt. Klar ist: Mit den Verkäufen seiner Immobilien kann sich der Makler eine Als geschäftstüchtiger Unternehmer hatin den vergangenen Jahren verschiedenste Projekte realisiert. Zudem gibt sich der Makler bescheiden und lebt im Gegensatz zu seiner Kundschaft in einerin Palma. Zu welchem Vermögen er es damit gebracht hat, ist allerdings nicht bekannt. Klar ist: Mit den Verkäufen seiner Immobilien kann sich der Makler eine ordentliche Provision einstreichen

Hat Marcel Remus einen Instagram-Account?

Marcel Remus hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Aktuell folgen ihm auf der Social-Media-Plattform rund 123.000 Fans (Stand: August 2023). Hier gibt er Einblicke in Mallorcas Welt der Schönen und Reichen.