Malaika Mihambo ist eine der erfolgreichsten deutschen Leichtathletinnen. Nach einem Olympia-Sieg in Tokio 2021 hat sie auch bei der WM 2022 gezeigt, was sie drauf hat.

Wer ist die Sportlerin aber? Wie war ihr Werdegang? Was sind ihre Rekorde bisher? Die Informationen gibt es hier.

Freund, Eltern, Geschwister – das ist Malaika Mihambo

Alle Fakten zu Malaika Mihambo auf einen Blick:

Name : Malaika Mihambo

: Malaika Mihambo Geburtstag : 3. Februar 1994

: 3. Februar 1994 Sternzeichen : Wassermann

: Wassermann Geburtsort : Heidelberg, Baden-Württemberg

: Heidelberg, Baden-Württemberg Geschwister : Ja - Details unbekannt

: Ja - Details unbekannt Staatsangehörigkeit : Deutsch

: Deutsch Größe : 1,71 m

: 1,71 m Beruf : Leichtathletin und Kinder-Trainerin

: Leichtathletin und Kinder-Trainerin Verein : TSV Oftersheim

: TSV Oftersheim Beziehungsstatus : hat einen namentlich nicht bekannten Freund

: hat einen namentlich nicht bekannten Freund Kinder : keine

: keine Instagram :mali.mihambo

:mali.mihambo Webseite: www.malaika-mihambo.com

Familie: Eltern, Geschwister und Freund von Malaika Mihambo

jüngeren Geschwistern“ – Details sind aber keine bekannt. Malaika Mihambo kam 1994 als Tochter einer deutschen Mutter und eines Vaters aus Sansibar zur Welt. Geboren wurde sie in Heidelberg. Dem Vernehmen nach brach die Beziehung zu ihrem Vater für einige Zeit ab – in einem Interview 2021 sagte sie gegenüber der „ Frankfurter Rundschau “, dass sie „wieder eine Verbindung“ zu ihrem Vater habe. Im selben Interview sprach sie auch von ihren „“ – Details sind aber keine bekannt.

Lebenslauf und Karriere: Rekorde und Medaillen

Den Start in die Sportwelt schaffte Malaika Mihambo schon mit drei Jahren. Auf ihrer Webseite schreibt sie, dass sie damals schon bei ihrem heutigen Verein, dem TSV Oftersheim, Mitglied wurde. Sie startete aber nicht mit Leichtathletik, sondern mit Ballett und Judo. Mit acht Jahren entdeckte sie in einem Ferienprogramm die Leichtathletik – und dann gab es kein Zurück mehr. Mit 16 Jahren spezialisierte sie sich auf Sprint und Sprung, nachdem sie davor jahrelang als Mehrkämpferin aktiv war.

Ihre erste Medaille gewann Mihambo mit 19 Jahren bei den Jugendeuropameisterschaften 2013. Diese Goldmedaille gewann sie damals für den Weitsprung. 2016 surfte sie zum ersten Mal bei den Olympischen Spielen für das deutsche Team dabei sein. Bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 belegte sie im Weitsprung nur den vierten Platz. 2018 wurde Mihambo in Berlin Europameisterin, 2022 wurde sie dann Weltmeisterin in Eugene, USA.

In Tokio schaffte sie es aber doch noch: Die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2021 war in ihren Händen. Damit trägt sie die Titel Europameisterin, Weltmeisterin und Olympiasiegerin.