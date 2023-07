Lena Oberdorf ist derzeit eine der besten Spielerinnen im deutschen Frauen-Fußball. Sie spielt beim VfL Wolfsburg und in der deutschen Nationalmannschaft. Nun findet mit der ist derzeit eine der besten Spielerinnen im deutschen Frauen-Fußball. Sie spielt beim VfL Wolfsburg und in der deutschen Nationalmannschaft. Nun findet mit der Frauen-Fußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland das nächste große Turnier statt, bei dem die junge Spielerin mit der DFB-Auswahl den Titel gewinnen will.

Lena Oberdorf ist in jungen Jahren eine feste Größe im Frauenfußball. Wie war bisher ihre Karriere? Und: Was ist über ihr Privatleben bekannt? Die Informationen zur Fußballerin bekommt ihr in diesem Artikel.

Das ist Lena Oberdorf

Alle Fakten zu Lena Oberdorf auf einen Blick:

Name : Lena Sophie Oberdorf

: Lena Sophie Oberdorf Geburtstag : 19.12.2001

: 19.12.2001 Sternzeichen : Schütze

: Schütze Geburtsort : Gevelsberg, NRW

: Gevelsberg, NRW Geschwister : einen Bruder, Tim Oberdorf

: einen Bruder, Tim Oberdorf Staatsangehörigkeit : Deutsch

: Deutsch Größe : 1,74 m

: 1,74 m Beruf : Fußballerin

: Fußballerin Verein : VfL Wolfsburg (seit 2020)

: VfL Wolfsburg (seit 2020) Instagram: lena_oberdorf

Lena Oberdorf zeigt ihre Freundin

Lena Oberdorfs Bruder Tim ist auch Fußballprofi

Lena Oberdorfs Bruder Tim ist ebenfalls Fußballprofi und steht aktuell beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf unter Vertrag. Sein Profidebüt Tim Oberdorf am 8. August 2021 in der 1. Runde des DFB-Pokals beim 5:0-Auswärtssieg gegen den VfL Oldenburg. Nur sechs Tage später folgte sein Zweitligadebüt. Tim Oberdorfs erster Profivertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2024.

Gehalt von Lena Oberdorf: Was verdienen Fußballerinnen?

Genaue Zahlen über die Gehälter im Frauenfußball sind nicht öffentlich bekannt. Klar ist aber, dass sie deutlich weniger verdienen als die Männer. Beim VfL Wolfsburg verdienen die Frauen im Vergleich zu den anderen Vereinen der Frauen-Bundesliga wohl am besten. Hinzu kommen Prämien, die die Spielerinnen für bestimmte Erfolge erhalten. Für den Finaleinzug bei der EM 2022 erhielt jede Spielerin eine Prämie von 30.000 Euro. Bei der Frauen-WM 2023 schüttet die Fifa erstmals Gelder an die Spielerinnen selbst aus. Das sind die Prämien für die deutschen Nationalspielerinnen bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland.

Lebenslauf und Karriere: So kam Lena Oberdorf zum Fußball

Mit nur 20 Jahren hat sie es zum Star in der Nationalmannschaft geschafft: Lena Oberdorf hat als Fußballerin schon jetzt eine beachtliche Karriere hinter sich.

Lena Oberdorf kam in NRW zur Welt. Fußball war schon früh Teil ihres Lebens, nicht nur, weil es ihre Leidenschaft ist, sondern auch, weil es die ihres Bruders ist. Der fünf Jahre ältere Tim Oberdorf spielt aktuell bei Fortuna Düsseldorf.

Als Jugendliche spielte Lena Oberdorf beim Verein TSG Sprockhövel, bis sie 2018 vom Bundesligisten SGS Essen verpflichtet wurde. Und schon schnell begeisterte sie: Bei ihrem Debüt in der Bundesliga erzielte sie gleich zwei Tore. Nicht überraschend daher, dass sie 2020 vom VfL Wolfsburg entdeckt wurde – und noch bis mindestens 2023 dort bleiben wird. 2018 wurde Lena Oberdorf in die Nationalmannschaft berufen. Davor hatte sie bereits in den U-Mannschaften überzeugt. Bei der EM 2022 wurde Lena Oberdorf beste junge Spielerin des Turniers.

Alexandra Popp, Merle Frohms, Lena Oberdorf & Co.