Klara Bühl wurde bei der Frauen-EM 2022 von der UEFA in die „Elf des Turniers“ gewählt. Und das völlig zu Recht. Die Offensiv-Allrounderin des FC Bayern München überzeugte mit starken Leistungen. Nun findet mit der wurde bei der Frauen-EM 2022 von der UEFA in die „Elf des Turniers“ gewählt. Und das völlig zu Recht. Diedesüberzeugte mit starken Leistungen. Nun findet mit der Frauen-Fußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland das nächste große Turnier statt, bei dem die junge Spielerin mit der DFB-Auswahl den Titel gewinnen will.

Wie kam Bühl zum Fußball? Wie war bisher ihre Karriere? Die Informationen zur Fußballerin bekommt ihr in diesem Artikel.

Das ist Klara Bühl

Alle Fakten zu Klara Bühl auf einen Blick:

Name : Klara Bühl

Geburtstag : 07.12.2000

Sternzeichen : Schütze

Geburtsort : Haßfurt, Bayern

Staatsangehörigkeit : Deutsch

Größe : 1,72 m

Schuhgröße : 40,5

Beruf : Fußballerin und Studentin

Verein : FC Bayern München

Rückennummer : 17

Beziehungsstatus : liiert mit Simeon Stiefvater

Instagram: klarabuehl

Klara Bühl privat: Hat sie einen Freund?

Privatleben durchblicken. Sie ist in einer Beziehung mit ihrem Freund Simeon Stiefvater und gibt mit ihm auch Interviews, z.B. der Fernstudium im Studiengang Medienmanagement an der IUBH-Hochschule. Auf ihrem Instagram-Kanal lässt Klara Bühl vereinzelt Informationen zu ihremdurchblicken. Sie ist in einermit ihremund gibt mit ihm auch Interviews, z.B. der Bild . Das Paar lebt zusammen in München. Parallel zur Karriere als Profi-Fußballerin absolviert Klara Bühl einim Studiengangan der IUBH-Hochschule.

Gehalt von Klara Bühl: Was verdienen Fußballerinnen?

60.000 Euro Prämie ausgelobt. Für den Finaleinzug gab es 30.000 Euro pro Spielerin. Bei der Frauen-WM 2023 schüttet die Fifa erstmals Gelder an die Spielerinnen selbst aus. Genaue Zahlen sind öffentlich nicht über die Gehälter im Frauenfußball bekannt. Klar ist aber, dass sie deutlich weniger verdienen als die Männer. Beim VfL Wolfsburg und FC Bayern München verdienen die Frauen wohl am besten im Vergleich mit anderen Vereinen in der Frauen-Bundesliga. Hinzu kommen Prämien, die die Spielerinnen bei bestimmten Erfolgen erhalten. Für den EM-Titel 2022 hatte der DFBausgelobt. Für den Finaleinzug gab es 30.000 Euro pro Spielerin. Bei der Frauen-WM 2023 schüttet die Fifa erstmals Gelder an die Spielerinnen selbst aus. Das sind die Prämien für die deutschen Nationalspielerinnen bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland.

Klara Bühl gilt als zweikampfstarke Außenstürmerin.

Karriere, Lebenslauf, Vereine: So kam Klara Bühl zum Fußball

Klara Bühl hat schon in jungen Jahren mit dem Fußballspielen angefangen. Zunächst im heimischen Garten mit ihrem Bruder und ihrem Vater, später in Jungenmannschaften der Spvgg Untermünstertal und der regionalen Stützpunktauswahl. 2013 wechselte sie in die Jugendabteilung des Bundesligisten SC Freiburg. Ab der Saison 2014/15 spielte sie mit den B-Juniorinnen in der Bundesliga Süd. Zur Saison 2016/17 rückte Bühl in die Frauenmannschaft des SC Freiburg auf. Klara Bühl wechselte zur Saison 2020/21 vom SC Freiburg zum FC Bayern München.

Klara Bühl ist eines der größten Talente im deutschen Fußball und gewann 2019 die Fritz-Walter-Medaille als beste Nachwuchsspielerin in Gold. Seit 2020 spielt sie in der Nationalmannschaft. Bei der EM 2022 stand sie konstant in der Startelf und gehörte mit ihrer Power, Dynamik und Torgefahr zu den wichtigsten Stützen in der EM-Elf.

