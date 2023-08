neue Moderatorin bei Sport1. Nach dem Katharina Kleinfeldt ist die. Nach dem Abgang von Jana Wosnitza zu RTL, führt Kleinfeldt fortan an der Seite von Moderator Florian König im Wechsel mit Kollegin Ruth Hofmann durch Deutschlands bekanntesten Fußball-Talk „Doppelpass“. Auch bei den Zweitliga-Topspielen am Samstagabend, dem „Fantalk“ und der Darts-WM wird Katharina Kleinfeldt vor der Kamera stehen.

Die Sport1-Verantwortlichen Michael Langkau und Stefan Thumm erklären: „Katharina Kleinfeldt passt aufgrund ihrer Vita und vielseitigen Erfahrungen hervorragend zu Sport1.“

Von Sky zu Sport1: So verlief Kleinfeldts Karriere

Vor ihrem Engagemtn bei Sport1 war Katharina Kleinfeldt Teil des Moderatorin-Teams des Pay-TV-Senders Sky. Ihre ersten Erfahrungen am Mikrofon sammelte sie allerings schon während ihres Studiums an der Deutschen Medienakademie in Berlin, als sie parallel als Reporterin für hauptstadtsport.tv arbeitete. Bei der Frauen-WM 2015 in Kanada sammelte Kleinfeldt dann weitere Reporter-Erfahrung. Für die damals 22-jährige Kleinfeldt ging dann mit einem Volontariat bei Sky die erste große Tür auf. Ins Rampenlicht kam sie 2017, als sie als Moderatorin von Sky Sport News übernommen wurde. Sie war damals die jüngste Moderatorin des Teams. Nach ihrem Wechsel ins frei empfangbare Fernsehen zu Sport1 dürfte sie einer noch breiteren Masse an Menschen ein Begriff werden.

So tickt Katharina Kleinfeldt privat

Wirft man einen Blick in die sozialen Medien der neuen Sport1-Moderatorin, dann fällt auf, dass die Sportjournalistin vielen Hobbies nachgeht. Dazu gehören unter anderem das Motorradfahren, Wandern im Sommer und Skifahren im Winter. Auch das Reisen liebt Kleinfeldt. Ob Bali, Kaptstadt, Sri Lanka oder Australien – kein Land der Welt scheint ihr zu weit weg, um es zu erkunden.

Freund: Hat Katharina Kleinfeldt einen Partner?

Kleinfeldt gibt nur wenig über ihr Privatleben Preis. Daher gibt es zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus keine öffentlichen Informationen.