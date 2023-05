Joe Burrow von den Cincinnati Bengals ist einer der besten Quarterbacks in der von denist einer der bestenin der National Football League . Als einer der entscheidenden Spieler im Team führte Burrow die Bengals 2021 bis in den Super Bowl.

Alle Infos zum Quarteback der Cincinnati Bengals im Porträt.

Joe Burrow im Steckbrief

Alle Fakten zu Joe Burrow auf einen Blick:

Name : Joseph Lee Burrow

: Joseph Lee Burrow Spitzname: Joey Franchise, Joey Cool

Joey Franchise, Joey Cool Geburtstag : 10. Dezember 1996

: 10. Dezember 1996 Sternzeichen : Schütze

: Schütze Geburtsort : Ames, Iowa, USA

: Ames, Iowa, USA Heimatstadt: Athens, Ohio

Athens, Ohio Staatsangehörigkeit: Amerikanisch

Amerikanisch Beruf : NFL-Profi

: NFL-Profi Größe : 1,93 m

: 1,93 m Gewicht: 100 kg

100 kg Trikotnummer: 9

9 Position: Quarterback

Quarterback Beziehungsstatus : vergeben

: vergeben Freundin: Olivia Holzmacher

Olivia Holzmacher Kinder: keine

keine Instagram : joeyb_9

: joeyb_9 Twitter: @JoeyB

Joe Burrow Karriere – High School, College, NFL

Joe Burrow begann seine Football-Karriere 2011 an der Athens High School in The Plains, Ohio. Dort spielte er auch Baseball und Basketball. Ab 2015 spielte er an der Ohio State University für die Ohio State Buckeyes. 2018 wechselte er zur Louisiana State University nach Baton Rouge, das dortige Team heißt LSU Tigers.

NFL Draft von den Cincinnati Bengals ausgewählt. Am 11. Spieltag der Saison 2020 riss er sich das Kreuzband und fiel für den Rest der Saison aus. Für die Saison 2021 wurde er rechtzeitig fit. Im Januar 2022 führte er die Bengals, gemeinsam mit Rookie-Wide Receiverersten Playoff-Siegen seit 31 Jahren. Im Halbfinale konnte sich die Mannschaft mit 27:24 gegen die Kansas City Chiefs durchsetzen und somit in den Super Bowl einziehen. Gegen die Los Angeles Rams mit Quarterback 2020 wurde er schließlich beimvon den Cincinnati Bengals ausgewählt. Am 11. Spieltag der Saison 2020 riss er sich das Kreuzband und fiel für den Rest der Saison aus. Für die Saison 2021 wurde er rechtzeitig fit. Im Januar 2022 führte er die Bengals, gemeinsam mit Rookie-Wide Receiver Ja’Marr Chase , zu den. Im Halbfinale konnte sich die Mannschaft mit 27:24 gegen die Kansas City Chiefs durchsetzen und somit in deneinziehen. Gegen diemit Quarterback Matthew Stafford verlor Burrow dann jedoch in einem spannenden Finale mit 20:23.

Joe Burrow: Familie und Freundin Olivia Holzmacher

Joe Burrow wurde am 10. Dezember 1996 als Sohn von Robin und Jim Burrow geboren. Sein Vater Jim spielte früher selbst American Football. Als Cornerback bestritt er 1976 drei Spiele für die Green Bay Packers in der NFL. Anschließend war Jim jahrzehntelang als Trainer im College Football tätig. Einige seiner Großeltern waren dagegen lokal erfolgreiche Basketballer.

Bereits vor seiner Karriere lernte er seine Freundin Olivia Holzmacher in der Schule kennen. Die knapp fünf Monate jüngere Amerikanerin und Burrows sind seit 2017 ein Paar. Olivia arbeitet in einem Krankenhaus, mittlerweile ist sie sehr stark auf Instagram vertreten, aber keine typische Influencerin. Zusätzlich versucht sie in der Fitness-Branche Fuß zu fassen.

Joe Burrow: Gehalt und Vermögen des NFL-Profis

Als Joe Burrow seinen ersten Vertrag in der NFL unterschrieb, hatte dieser eine Laufzeit von vier Jahren. Über diese vier Jahre gesehen soll bringt ihm das insgesamt 36 Millionen US-Dollar ein, die sich aus Jahresgehältern und Boni zusammensetzen.