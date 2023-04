Jan van Weyde ist ein deutscher Schauspieler, Comedian und Synchronsprecher. Er wurde ursprünglich durch seine Rolle Xaver in der ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“ bekannt. Seither hat er sich in der Comedy-Branche etabliert. Im April 2023 ist er in der vierten Staffel von „LOL: Last One Laughing“ auf Amazon Prime zu sehen.

Wie tickt der Schauspieler privat? Wer ist seine Frau? Geht er in diesem Jahr auf Tour? Wir haben Jan van Weyde genauer unter die Lupe genommen.

Jan van Weyde im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Jan van Weyde findet ihr hier auf einen Blick:

Name: Jan van Weyde

Jan van Weyde Bürgerlicher Name: Jan Sluyterman van Langeweyde

Jan Sluyterman van Langeweyde Geburtstag: 06.06.1979

06.06.1979 Alter: 43 Jahre

43 Jahre Geburtsort: Bonn

Bonn Ehefrau: Jasmin Schwiers

Jasmin Schwiers Kinder: zwei Töchter

zwei Töchter Instagram: jan_fun_weyde

Jan van Weyde nimmt an „LOL“ Staffel 4 teil

Lange hat es gedauert, bis die vierte Staffel der Sendung „LOL: Last One Laughing“ bestätigt wurde. Am 6. April 2023 ist es jetzt so weit und Fans können sich auf eine Menge lustiger Momente freuen. Wie immer wird die Show auf Amazon Prime veröffentlicht.

Michael „Bully“ Herbigs strenger Überwachung. Für die Die Sendung hat eine einzige Herausforderung: Nicht lachen! Denn wer lacht, verliert. In insgesamt sechs Stunden bleiben die Promis unterstrenger Überwachung. Für die Teilnehmer geht es wie immer um 50.000 Euro für einen guten Zweck.

Jan van Weyde ist mit Jasmin Schwiers verheiratet

Seit mehr als zehn Jahren sind Jan van Weyde und seine Frau Jasmin Schwiers nun schon verheiratet. Auch Jasmin ist Schauspielerin. Ihren Durchbruch erlangte sie in der Comedy-Serie „Ritas Welt“, die von 1999 bis 2001 ausgestrahlt wurde. Gemeinsam haben die beiden zwei Kinder: Ihre erste Tochter wurde 2014 geboren, die zweite im Jahr 2019. Gemeinsam lebt die Familie in Köln.

Seit mehr als zehn Jahren verheiratet: Jan van Weyde und seine Frau Jasmin Schwiers.

© Foto: picture alliance / dpa | Ursula Düren

In diesen Shows und Filmen war Jan van Weyde schon zu sehen

Der Schauspieler war von 2005 bis 2007 erstmals Teil der Telenovela „Sturm der Liebe“. Darin spielte er die Rolle des Xaver Steindle. 2009 kehrte er für zwei Gastauftritte zurück. Auch 2014 und 2015 war er wieder kurzzeitig zu sehen.

Weitere Sendungen und Fernsehauftritte findet ihr hier im Überblick:

2002: „Verbotene Liebe“

2006: „Wilsberg – Falsches Spiel“

2008: „Alarm für Cobra 11“

2014: „Nicht mein Tag“

2019: „Der letzte Bulle“

seit 2020: „Binge Reloaded“

Jan van Weyde ist Synchronsprecher

Jan van Weyde ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Synchronsprecher. Laut „synchronkartei“ hat er bis dato 77 Synchronrollen übernommen. Unter anderem war er Ludvik in „The Age of Shadows“ oder David Swenson in „Ein Pastor zum Verlieben“.

Weitere Synchronrollen findet ihr hier:

2008: Joey in „Das Lazarus-Projekt“

2011: A.J. in „Ein Cosmo & Wanda Movie“

2014: Bard in „Old Fashioned“

2016: Mesut Özil in „Jamie Johnson“

2016: Olly Murs in „Jamie Johnson“

2017: Wacho in „Meine glückliche Familie“

Jan van Weyde geht 2023 auf Tour

Bevor er ab dem 17. Mai 2023 mit seinem Programm „Weyder geht’s!“ auf Tour geht, ist Jan van Weyde am 5. und 6. Mai nochmal mit dem Programm „Große Klappe die Erste!“ zu sehen. Später im Jahr tritt er mit Komikerin Carolin Kebekus auf.

Ist Jan van Weyde auf Instagram?

Jan van Weyde führt einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Seinen mehr als 50.000 Followern (Stand: April 2023) gibt er dort Einblicke in sein Privatleben und den Alltag auf Tour.

Wie hoch ist das Vermögen von Jan van Weyde?

Neugierige Fans fragen sich, wie hoch das Vermögen ihrer Lieblinge ist. Zu Jan van Weyde gibt es kaum Infos. Laut „youtubers.me“ liegt sein geschätztes Vermögen bei circa 506.000 Euro. Diese Angaben sind jedoch nicht offiziell bestätigt.