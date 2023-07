Glitzer, Glamour und Make-Up sind die Markenzeichen des Modedesigners Harald Glööckler. Die von ihm entworfenen Produkte verkauft er für sein eigenes Modelabel „Pompöös“, doch auch neben seiner Tätigkeit als Designer erregt er in der Öffentlichkeit gerne Aufsehen. So saß er beispielsweise bereits in der Jury der RTL-Show „Let’s Dance“ und nahm an der Jubiläumsstaffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil. Nun bekommt er seine eigene Dokusoap: „Herr Glööckler sucht das Glück“ blickt hinter seine Fassaden.

Doch wie tickt der Modedesigner eigentlich privat? Wie alt ist er? Und wie heißt sein Instagram-Account? Wir haben Harald Glööckler genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von seinem Modelabel bis hin zu seiner neuen Show findet ihr hier.

Harald Glööckler im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zu dem Modedesigner im Überblick:

Bürgerlicher Name: Harald Glöckler

Harald Glöckler Künstlername: Harald Glööckler

Harald Glööckler Beruf: Modedesigner, Unternehmer

Modedesigner, Unternehmer Geburtstag: 30. Mai 1965

30. Mai 1965 Alter: 58 Jahre

58 Jahre Sternzeichen: Zwillinge

Zwillinge Größe: 1,80 m

1,80 m Geburtsort: Maulbronn

Maulbronn Beziehungsstatus: Single

Single Kinder: keine

keine Instagram: haraldgloeoeckler_official

Harald Glööckler bekommt eigene RTL2-Doku „Herr Glööckler sucht das Glück“

Harald Glööckler ist bekannt dafür, pompöös, extravagant und ikonisch zu sein – doch ihn zeichnet viel mehr aus als nur das. RTL2 begleitet ihn in „Herr Glööckler sucht das Glück“ auf seinem Weg in ein neues Leben – zwischen Verlustangst und Neuanfang. Hinter der seit Jahrzehnten aufgebauten Fassade ist Harald Glööckler ein Mensch mit Ecken und Kanten und einer großen Persönlichkeit, an die er die Zuschauer jetzt näher heranlässt als je zuvor. In insgesamt sechs Episoden nimmt er seine Fans mit zu seiner Brust-Operation, auf seine glamouröse Einweihungsparty und in sein neues Leben als Single. Dabei stets an seiner Seite: sein geliebter Papillon-Rüde Billy-King.

Harald Glööckler und Dieter Schroth haben sich getrennt

Harald Glööckler lernte seinen Ex-Mann Dieter Schroth vor über 30 Jahren in einem Club in Mannheim kennen und lieben. Die beiden beschlossen kurz darauf, auch beruflich an einem Strang zu ziehen, sodass sie ein gemeinsames Modegeschäft in Stuttgart eröffneten. Einige Jahre später folgte die Gründung des Modelabels „Pompöös“. Im Jahr 2015 gaben Harald Glööckler und Dieter Schroth sich schließlich das Ja-Wort. Doch im vergangenen Jahr verkündete der Modedesigner schließlich seine Trennung von Dieter Schroth. Dieser sagte in einem Interview mit der „Bild“, dass sich seit Glööcklers „Dschungelcamp“-Teilnahme 2022 vieles verändert habe.

Hat Harald Glööckler einen neuen Partner?

Harald Glööckler verbrachte insgesamt 35 Jahre mit seinem langjährigen Partner Dieter Schroth. Trotzdem fragten sich zahlreiche Fans direkt nach der Trennung, ob er bereit für eine neue Liebe wäre. Auf der Berlinale verneinte er diese Frage im Interview mit „Bunte.de“ vehement. „Im Moment nicht“, stellte er klar. „Lasst mich erst mal Luft holen – irgendwie wollen mich alle verkuppeln jetzt“, fügte er lachend hinzu. Dementsprechend ist Harald Glööckler aktuell Single.

So hat sich Harald Glööckler im Vergleich zu früher verändert

Harald Glööckler hat sich in den vergangenen 20 Jahren sehr verändert. Er ist geschminkt, operiert und extravagant. Die Veränderungen sind kaum zu übersehen, doch der beliebte Modedesigner steht zu seinen Beauty-Eingriffen und bezeichnet sich selbst als „Kunstwerk“. Doch was hat er alles machen lassen? Gegenüber „t-online.de“ sagte der Modedesigner: „Viel weniger als Sie denken, jedenfalls operativ, also mit reinem Schneiden. Da waren es nur Augenlider und Fettabsaugung. Alles andere ist unterspritzt oder mit Laser gemacht worden. Die Eingriffe kann ich nicht mehr zählen.“

Harald Glööckler: Das ist sein Modelabel „Pompöös“

Harald Glööckler interessierte sich bereits früh für Mode und nähte zunächst Abendkleidung für Bekannte. 1987 eröffnete er schließlich mit seinem damaligen Partner Dieter Schroth das Modegeschäft „Jeans Garden“ in Stuttgart, in dem anfangs vor allem von Glööckler gestaltete Jeans und Hemden verkauft wurden. Nur kurze Zeit später änderten sie den Namen in „Pompöös“. Im Jahr 1990 gründete sie daraufhin ein Modelabel unter demselben Namen, für welches Harald Glööckler auch heutzutage noch Kollektionen designt. Anfangs entwarf der Designer unter diesem Namen nur Kleidungsstücke, die dann auf zahlreichen Modeschauen präsentiert wurden. Mit den Jahren hat er sein Sortiment jedoch erweitert, sodass er heutzutage beispielsweise auch Möbel und Tapeten entwirft.

Harald Gööckler bei „Let’s Dance“ und „Glööckler, Glanz und Gloria“

Neben seiner Tätigkeit als Designer ist Harald Glööckler auch oftmals im deutschen Fernsehen zu sehen. 2010 und 2011 war er als permanentes Jurymitglied in der Tanzsendung „Let’s Dance“ auf RTL zu sehen.

Von Anfang Juli bis Ende August 2012 wurde auf dem Fernsehsender VOX wöchentlich die Personality-Doku „Glööckler, Glanz und Gloria“ gezeigt, in der es um das Leben des Modedesigners ging. Im März und April 2013 zeigte VOX schließlich die zweite Staffel, deren Einschaltquoten jedoch deutlich niedriger waren als bei der ersten, weshalb die Show im Anschluss abgesetzt wurde.

Harald Glööckler war Kandidat im „Dschungelcamp“ 2022

2022 lief die Jubiläumsstaffel der beliebten RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Einer der Kandidaten war Harald Glööckler. Er musste sich darin in insgesamt sechs Dschungelprüfungen beweisen, von welchen er eine nicht antrat. Schlussendlich schaffte er es bis ins Halbfinale, musste die Show dann jedoch als Viertplatzierter verlassen.

Hat Harald Glööckler einen Instagram-Account?

Harald Glööckler hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Auf der Plattform folgen ihm aktuell fast 130.000 Fans (Stand: Juni 2023). Mit diesen teilt er vor allem Einblicke in sein Leben als Modedesigner. Hin und wieder postet er jedoch auch Schnappschüsse aus seinem Privatleben, wie zum Beispiel von gemeinsamen Abendessen mit seinen Freunden.

Wie hoch ist das Vermögen von Harald Glööckler?

Durch seine jahrelange Karriere als Modedesigner und Unternehmer konnte Harald Glööckler in den vergangenen Jahren mit Sicherheit ein beachtliches Vermögen anhäufen. Wie hoch dieses ist, ist aktuell jedoch nicht bekannt.