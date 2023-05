Dietmar Woidke ist ein deutscher Politiker der SPD. Er ist seit August 2013 der dritte Ministerpräsident des Landes Brandenburg seit 1990 und seit fast 10 Jahren im Amt. Vom 2019 bis 2020 war er gemäß dem Wahlturnus zudem Präsident des deutschen Bundesrates und daraufhin dessen Erster Vizepräsident.

Dietmar Woidke im Porträt: Herkunft, Größe und Familie

Name :Hubert Dietmar Woidke

:Hubert Dietmar Woidke Geburtstag : 22.10.1961

: 22.10.1961 Größe : 196 cm

: 196 cm Geburtsort : Forst (Lausitz)

: Forst (Lausitz) Ehefrau : Susanne Woidke

: Susanne Woidke Kinder: eine Tochter

eine Tochter Ausbildung: Humboldt-Universität zu Berlin (1993), Humboldt-Universität zu Berlin (1982–1987)

Humboldt-Universität zu Berlin (1993), Humboldt-Universität zu Berlin (1982–1987) Partei: SPD

Dietmar Woidke privat: Studium und Familie

Woidke wuchs auf einem alten Bauernhof in der Niederlausitz mit einem Bruder auf. Sein Vater war Schlosser und seine Mutter Hauptbuchhalterin einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG). Woidke machte 1980 sein Abitur, danach leistete er seinen achtzehnmonatigem Grundwehrdienst bei der Nationalen Volksarmee in Cottbus ab. Woidke studierte ab 1982 Landwirtschaft und Tierproduktion/Ernährungsphysiologie an der Humboldt-Universität zu Berlin, das er 1987 als. Diplomagraringenieur abschloss.

Von 1987 bis 1990 war Woidke wissenschaftlicher Assistent am Institut für Ernährungsphysiologie in Ost-Berlin, bevor er 1990 bis 1992 die wissenschaftliche Abteilung des Mineralfutter-Herstellers SANO-Mineralfutter GmbH leitete. Danach war er von 1992 bis 1993 Amtsleiter für Umwelt und Landwirtschaft des Landkreises Forst. 1993 wurde er an der Humboldt-Universität zu Berlin nach erfolgreicher Verteidigung seiner Dissertation promoviert. 2006 legte Woidke außerdem die Jägerprüfung zum deutschen Jagdschein ab.

Woidke ist Mitglied der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz und ist in zweiter Ehe mit Susanne Woidke verheiratet. Die Eheleute haben jeweils eine Tochter aus erster Ehe. Sie wohnen in Forst (Lausitz).

Seine politische Karriere: Vom Abgeordneten zum Ministerpräsident

1993 trat Woidke in die SPD ein, für die er in der Landtagswahl in Brandenburg 1994 ein Direktmandat gewann. Sein Wahlkreis war Spree-Neiße II, den er auch 1999 direkt für sich gewinnen konnte. Im Landtag war er von 1994 bis 1999 stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und von 1999 bis 2004 Mitglied des Ausschusses für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung. Im Oktober 2010 wurde er zum Innenminister berufen. Eines seiner größten Reformvorhaben, war für Woidke als Innenminister die Polizeireform in Brandenburg.

Am 26. August 2013 wurde Woidke als Nachfolger von Matthias Platzeck zum Vorsitzenden des SPD-Landesverbandes Brandenburg und am 28. August 2013 zum dritten Ministerpräsidenten von Brandenburg gewählt.