Von Didi in „Nonstop Nonsense“ bis Amandus Rosenbach im Film „Honig im Kopf“ – Die Verkörperungen von Dieter Hallervorden als Schauspieler, Komiker und Entertainer sind deutschlandweit bekannt. Wer ist der Mensch hinter den Figuren? Alle Infos zu seiner Karriere, Frau und seinem Kauf einer Insel:

Alter, Größe, Familie – Dieter Hallervorden auf einen Blick

Die wichtigsten Infos zu Dieter Hallervorden gibt es hier in Zahlen und Fakten:

Name: Dieter Hallervorden

Geburtstag: 05.09.1935

Geburtsort: Dessau

Größe: 1,78cm

Beruf: Schauspieler, Komiker und Entertainer

Kinder: Vier (zwei Töchter, zwei Söhne), Dieter Jr., Nathalie, Johannes & Laura Hallervorden

Partnerin: Christiane Zander (Heirat 10.06.2022)

Karriereanfänge von Dieter Hallervorden:

Dieter Hallervorden wurde 1935 in Dessau geboren. Er begann seine Karriere in den 1960er Jahren als Statist im Spielfilm „Die 1000 Augen des Dr. Mabuse“. Neben der Gründung seines eigenen Kabaretts „Die Wühlmäuse“, entwickelte er eine Karriere als Schauspieler mit den Fernsehfilmen „Das Millionenspiel“, „Der Springteufel“ und vielen mehr. Seinen Durchbruch hatte er mit der Rolle als „Didi“ in der Slapstick-Serie „Nonstop-Nonsense“.

Filme mit Dieter Hallervorden:

Könne er einen Film mit sich für die Zukunft retten, wäre es „Sein letztes Rennen“, sagt Dieter Hallervorden im Interview . Darin spielt er den fiktiven, ehemaligen Marathonläufer Paul Averhoff, der sich in hohem Alter trotz hoher Widerstände und Rückschlägen dazu entschließt, nochmal den Berlin-Marathon zu laufen. Hallervorden ist mitunter auch bekannt für seine Auftritte in der Filmkomödie "Didi - Der Doppelgänger" und "Nonstop Nonsens". Ernstere Filmrollen übernahm er zum Beispiel in „Honig im Kopf“ mit der Rolle eines ehemaligen Tierarztes, Amandus Rosenbach, der zunehmend an Alzheimer leidet.

Dieter Hallervordens Beziehung zum Theater:

Neben seiner Arbeit im Fernsehen und Film hat sich Hallervorden auch dem Theater verschrieben. Er tritt selbst auf der Bühne auf, ist aber auch Besitzer des Schlosspark Theater in Berlin, welches er 2008 mit Eigenkapital übernahm und renovieren ließ.

Seine berühmtesten Sketche, Witze und Zitate:

Hallervorden ist bekannt für seine komischen Sketche und Parodien, wie zum Beispiel "Palim, Palim" oder "Die Kuh Elsa". Auch seine Interpretation des "Didi"-Charakters ist vielen Menschen in Deutschland noch in Erinnerung.

Wohnt Dieter Hallervorden auf einer Insel

Seit 1988 ist neben Berlin das Schloss Costaeres der Zweitwohnsitz von Dieter Hallervorden, das auf einer kleinen Insel in der Bretagne in Frankreich liegt.

Familie, Frau und Kinder von Dieter Hallervorden:

Dieter Hallervorden war zweimal verheiratet, bevor er seine jetzige Frau Christiane Zander am 10. Juni 2022 heiratete, eine ehemalige Stuntfrau. Seine erste Ehe mit Rotraud Schindler endete 1973 in Scheidung. Seit 1995 war er für 25 Jahre mit Elena Blume verheiratet. Aus erster Ehe stammen sein Sohn Dieter jun. Und Tochter Nathalie. Mit Elena Blume hat er seine Tochter Laura und seinen Sohn Johannes bekommen.

Welche Krankheit hatte Dieter Hallervorden?

Über 30 Jahre lang nahm Dieter Hallervorden ein Schlafmittel, das man nicht länger als 6 Monate nehmen solle. Als Folge habe er eine tiefe Depression entwickelt, die er 2021/2022 in einer Klinik therapieren ließ.

Fun Fact über Dieter Hallervorden:

Dieter Hallervorden absolvierte nach eigenen Aussagen seinen ersten Fallschirmsprung mit 82 Jahren aus 4000 Metern Höhe.

Die politische Haltung von Dieter Hallervorden:

Wer ist Dieter Hallervorden?

Im Interview bei „ Menschen im Porträt “ antwortete er selbst aus dem Stehgreif auf die Frage „Wenn in 100 Jahren gefragt wird, wer war Dieter Hallervorden?“

„Ein Glückspilz, der die Menschen unterhalten hat auf der schweren Balance zwischen Schmunzeln und zutiefst berührt sein und der sich gleichzeitig Anerkennung erworben hat, weil er sich als Mensch nie hat verbiegen lassen“ – Dieter Hallervorden