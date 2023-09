Anna-Carina Woitschack ist eine deutsche Schlagersängerin, die durch ihre Teilnahme an der achten Staffel der beliebten Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ einem breiteren Publikum bekannt geworden ist. Seitdem ist sie als Sängerin durchgestartet und hat zahlreiche Singles und Alben, darunter „Träumer“ und „Lichtblicke“, veröffentlicht. Im September 2023 wagt sie nun ein ganz neues Abenteuer: Zusammen mit 15 weiteren Promis nimmt sie an der neuen RTL-Show „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ teil.

Doch wie tickt die Sängerin eigentlich privat? Hat sie bereits Kinder? Und wer ist der neue Mann an ihrer Seite? Wir haben Anna-Carina Woitschack genauer unter die Lupe genommen.

Anna-Carina Woitschack im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zu Anna-Carina Woitschack auf einen Blick:

Name: Anna-Carina Woitschack

Anna-Carina Woitschack Beruf: Sängerin

Sängerin Geburtstag: 28. Oktober 1992

28. Oktober 1992 Sternzeichen: Skorpion

Skorpion Geburtsort: Helmstedt

Helmstedt Wohnort: unbekannt

unbekannt Beziehungsstatus: liiert mit Daniel Böhm

liiert mit Daniel Böhm Kinder: keine

keine Instagram: anna.carina.woitschack

Anna-Carina Woitschack nimmt an „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ teil

20. September 2023 fällt der Startschuss für die neue RTL-Show „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“. Dann versuchen drei von ihnen sind Verräter. Wer dies ist, entscheidet die Moderatorin entlarven, bevor alle Loyalen eliminiert sind. Nur wer es ins Finale schafft, hat eine Chance auf den Silberschatz in Höhe von 50.000 Euro. Sind noch Verräter unter den Finalisten, verlieren die Loyalen jedoch den Gewinn. Auch Anna-Carina Woitschack nimmt an der Sendung teil. Ist sie eine Verräterin oder eine Loyale? Amfällt der Startschuss für die neue-Show. Dann versuchen 16 prominente Kandidaten in sechs Folgen einen Silberschatz zu finden. Dochvon ihnen sind. Wer dies ist, entscheidet die Moderatorin Sonja Zietlow im Voraus. Die Spieler können ihre Wahl jedoch nicht sehen, denn sie müssen alle eine Augenbinde tragen. Dementsprechend sind die TV-Zuschauer neben Sonja Zietlow die Einzigen, die die Identität der Verräter kennen. Von Nacht zu Nacht schmieden die Verräter dann böse Pläne und eliminieren die Loyalen. Letztere müssen stattdessen die Verräter, bevor alle Loyalen eliminiert sind. Nur wer es ins Finale schafft, hat eine Chance auf den Silberschatz in Höhe von. Sind noch Verräter unter den Finalisten, verlieren die Loyalen jedoch den Gewinn. Auch Anna-Carina Woitschack nimmt an der Sendung teil. Ist sie eine Verräterin oder eine Loyale?

Anna-Carina Woitschack: Trennung von Stefan Mross

Beziehung öffentlich. Im November 2019 fand daraufhin ihre öffentliche Verlobung in standesamtliche Trauung in der Sendung „Schlagerlovestory.2020“ – ebenfalls eine Live-Sendung von Florian Silbereisen. Doch die Ehe der beiden hielt nicht besonders lange an. Ende 2022 gab das einstige Schlager-Traumpaar nach langen öffentlichen Spekulationen seine Trennung bekannt. Anna-Carina Woitschack sang sich im Jahr 2016 bei „Immer wieder sonntags“ in das Herz des Schlagerstars Stefan Mross . Im selben Jahr machten sie ihreöffentlich. Im November 2019 fand daraufhin ihrein Florian Silbereisens TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ statt. Im Juni 2020 folgte diein der Sendung „Schlagerlovestory.2020“ – ebenfalls eine Live-Sendung von Florian Silbereisen. Doch die Ehe der beiden hielt nicht besonders lange an. Ende 2022 gab das einstige Schlager-Traumpaar nach langen öffentlichen Spekulationen seinebekannt.

Hat Anna-Carina Woitschack einen neuen Partner?

Nur kurz nachdem Anna-Carina Woitschack sich von Stefan Mross getrennt hat, lernte sie ihren aktuellen Partner Daniel Böhm kennen. Gegenüber RTL verriet sie, dass die beiden erstmals über Social-Media in Kontakt kamen: „Wir haben uns via Social-Media kennengelernt – man hat hin und her geschrieben, der Kontakt wurde dann immer mehr. Wir haben einfach gemerkt, dass wir menschlich und privat sehr viele Parallelen haben und sehr viele Gemeinsamkeiten und es war eine sehr schöne Zeit. Wir haben eigentlich über Wochen geschrieben und uns dann irgendwann getroffen.“ Der Anfang ihrer Beziehung lief jedoch nicht so, wie das Paar es sich erhofft hatte, denn bereits in ihrer Kennenlernphase wurden sie von zahlreichen Fotografen verfolgt, wie die Sängerin weiter erzählte: „Man möchte jemanden ganz unbedarft kennenlernen, der zudem noch nicht aus meiner Branche kommt. Er hat ja mit der Öffentlichkeit nichts zu tun und dann wirst du die ganze Zeit von Fotografen verfolgt. Das war merkwürdig.“ An Weihnachten 2022 machte Anna-Carina Woitschack ihre neue Beziehung schließlich durch einen Instagram-Post öffentlich.

Von der Puppenspielerin zur DSDS-Kandidatin

Puppenspielerfamilie aufgewachsen, die mit ihrem „Märchenland“-Theater durch ganz Deutschland zog. Doch im Jahr 2011 schlug Anna-Carina Woitschack einen anderen Berufszweig ein und nahm an der achten Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ teil, die später von Pietro Lombardi gewonnen wurde. Woitschack schied in den Live-Shows aus und belegte den achten Platz in der Castingshow von Die gebürtige Helmstedterin ist in eineraufgewachsen, die mit ihrem „Märchenland“-Theater durch ganz Deutschland zog. Doch im Jahr 2011 schlug Anna-Carina Woitschack einen anderen Berufszweig ein und nahm an der achten Staffel der RTL-Castingshowteil, die später von Pietro Lombardi gewonnen wurde. Woitschack schied in den Live-Shows aus und belegte denin der Castingshow von Dieter Bohlen

Durchbruch als Schlagersängerin

Im Sommer 2012 veröffentlichte Anna-Carina Woitschack ihr Debüt-Album „Einzigartig“. Die Singleauskopplung „Ich will diesen Sommer“ konnte sich zehn Wochen in den deutschen Airplay-Charts behaupten. Im Jahr 2016 sang sie sich bei „Immer wieder sonntags“ schließlich in die Herzen der Zuschauer und erreichte ein Jahr später mit ihrem dritten Album „Ich wollte nie dein Engel sein“ erstmals eine Platzierung in den deutschen Charts. In den darauffolgenden Jahren folgten fünf weitere Albumveröffentlichungen, eines davon in Zusammenarbeit mit dem Sänger Stefan Mross. Ihre letzten zwei Alben „Träumer“ und „Lichtblicke“ schafften es erstmalig in die Top-Ten der deutschen Charts und hielten sich dort mehrere Wochen.

Anna-Carina Woitschacks Alben im Überblick:

2012: „Einzigartig“

2014: „Universum“

2017: „Ich wollte nie dein Engel sein“

2018: „Liebe passiert“

2019: „Schenk mir den Moment“

2020: „Stark wie zwei“ (mit Stefan Mross)

2021: „Träumer“

2022: „Lichtblicke“

Hat Anna-Carina Woitschack einen Instagram-Account?

Anna-Carina Woitschack hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Auf der Plattform folgen ihr aktuell rund 112.000 Fans (Stand: September 2023). Diesen gewährt sie oftmals Einblicke in ihr Privatleben, lässt sie jedoch auch hin und wieder hinter die Kulissen ihrer Auftritte blicken.

Wie hoch ist das Vermögen von Anna-Carina Woitschack?

Anna-Carina Woitschack ist in den vergangenen Jahren als Schlagersängerin so richtig durchgestartet und konnte sich mit zwei ihrer Alben in den Top-Ten der deutschen Charts platzieren. Aus diesem Grund fragen sich viele ihrer Fans, wie hoch ihr Vermögen eigentlich ist. Dazu gibt es aktuell jedoch keine offiziellen Angaben.