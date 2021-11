Mit einer emotionalen Werbung berührt Penny aktuell viele Menschen: „Ich wünsch mir, dass du deine Jugend zurückbekommst“, sagt die Mutter zu ihrem jugendlichen Sohn im neuen Werbespot von Penny-Markt, der im Internet aktuell viral geht. Worum geht’s im Video „Der Wunsch – Das Penny Weihnachtswunder 2021“? Was steckt hinter dem neuen Werbespot des Discounters und wo kann man das Video anschauen? Alle Infos und den Youtube-Clip findet ihr hier.

Penny blendet ein Statement im Video ein und spricht die Jugend damit direkt an: „Während Corona konntet ihr viele Erfahrungen nicht machen. Wir wollen euch ein Stück eurer Jugend zurückgeben und verschenken 5000 unvergessliche Erlebnisse.“

„Selten hat mich ein Werbespot so berührt. Mir ist wohl gerade was ins Auge geflogen“, schreibt ein Twitter-User. Eine Mutter schreibt: „Hat irgendwer #derwunsch von #penny gesehen? Es trifft mein Mutterherz“. Auch auf YouTube häufen sich die positiven Kommentare zum Clip: „Das ist so mitten ins Herz getroffen, weil es so wahr ist!!!“ Mehr alshat der Clip, der erst am 11.11.21 erschienen ist, bereits auf dem Kanal.