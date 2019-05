Dem Komiker Otto Waalkes (70) werden in seiner Heimatstadt Emden vier Fußgängerampeln gewidmet. Sie zeigen ihn in seiner typischen Hüpfpose. Die Ottifanten wurden als mögliches Motiv abgelehnt.

Der Rat der Stadt Emden hat am Dienstagabend grünes Licht für die Otto-Ampeln gegeben. Die Entscheidung fiel einstimmig, wie ein Sprecher der Stadt sagte. „Otto ist ein wichtiger Mann für Emden, er trägt dazu bei, dass viele Touristen nach Emden kommen.“

Augsburg/Neu-Ulm Bei Ossi-Ampelmännchen schaltet Regierung auf Rot In Augsburg hat man die Richtlinien für Lichtsignalanlagen genau studiert und die Stadt Neu-Ulm um eine Stellungnahme gebeten.

Ursprünglich waren in der ostfriesischen Stadt auch Ottos berühmte Rüsseltiere („Ottifanten“) als Ampelmotiv im Gespräch gewesen, sowohl für Rot- als auch für Grünlichtphasen. Die bundesweit geltende Straßenverkehrsordnung sieht allerdings vor, dass Fußgängerampeln bei Rotlicht ein stehendes Männchen zeigen und bei Grünlicht ein schreitendes. Emdens Stadtverwaltung hatte deshalb Bedenken gegen den „Ottifanten“ geäußert. Nun soll Otto selbst als hoppelndes Häschen zu sehen sein - und nur in den Grünphasen. Wann die neuen Ampeln aufgestellt werden, steht noch nicht fest.

In diesen deutschen Städten gibt es auch witzige Ampelmännchen:

Mainz und Bad Zwischenahn: Mainzelmännchen

Augsburg: Kasperl

Bremen: Stadtmusikanten

Friedberg: Elvis

Hamm und Zwickau: Ampelfrau

Erfurt: Wandersmann

Duisburg: Bergmann

Neuruppin: Theodor Fontane

Berühmtes Ampel-Männchen bald auch in Ulm?

Ob es auch in Ulm eine bekannte Persönlichkeit schafft, steht noch in den Sternen. Diese Personen, die in Ulm und Umgebung geboren sind, stünden zur Auswahl:

Albert Einstein, Ulm (Wissenschaftler, 1879 - 1955)

Uli Hoeneß, Ulm ( Präsident FC Bayern München, 1952)

Mike Krüger, Ulm (Komiker, 1951)

Hildegard Knef, Ulm (Schauspielerin, 1925 - 2002)

Harald Schmidt, Neu-Ulm (Komiker, 1957)

Dieter Baumann, Blaustein (ehemaliger Leichtathlet, 1965)

Robert Bosch, Albeck (Gründer der Firma Bosch, 1861 - 1942)

Otl Aicher, Ulm (Grafikdesigner, 1922 - 1991)

Albrecht Ludwig Berblinger, Ulm (Erfinder und Flugponier, 1770 - 1829)

Das könnte dich auch interessieren:

Stuttgart Nach Aus für Äffle-und-Pferde-Ampel schlagen Fans Schild vor Nach der Absage der Stadt Stuttgart an eine Ampel mit Äffle und Pferdle schlagen Fans ein Schild mit den schwäbischen Figuren vor.