Die warmen Sonnentage locken jedes Jahr Badegäste aus Deutschland und der Welt an die Ostseeküste. Doch in den letzten Jahren mehren sich weltweit besorgniserregende Warnungen : Vibrionen, gefährliche Bakterien, vermehren sich bei den aktuell im Sommer vorherrschenden hohen Wassertemperaturen. In anderen Erdteilen kam es bereits zu tödlichen Vorfällen. Nach Angaben von Fox News sind beispielsweise in Florida zuletzt fünf Menschen an einer Infektion mit dem Bakterium Vibrio vulnificus gestorben. Insgesamt hätte es im US-Bundesstaat dieses Jahr 26 Fälle gegeben. Letztes Jahr sind dort bei 74 Infektionen 17 Todesfälle bekannt geworden. Nun wurden die Bakterien auch vermehrt in den Gewässern der Ostsee nachgewiesen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern warnt vor den Gefahren . Welche Gefahr droht in Deutschland? Was sind Vibrionen, wer ist gefährdet und wie kann man sich schützen?