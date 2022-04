Traditionell zur Osterzeit geht die Friedensbewegung auf die Straße. Angesichts des Ukraine-Krieges bekommen die sogenannten Ostermärsche in diesem Jahr noch einmal eine ganz besondere Bedeutung.

Welche Bedeutung haben die Ostermärsche?

Wo fand der erste Ostermarsch statt?

Seit wann gibt es Ostermärsche in Deutschland?

Wo finden in diesem Jahr Ostermärsche statt?

Hier gibt es alle Infos im Überblick:

Die Anfänge der Ostermärsche gehen auf die 1950er Jahre zurück. Hier setzten Friedensaktivisten in Großbritannien und Deutschland ein Zeichen gegen den Krieg. Damals wollten sie mit gewaltfreien Aktionen vor allem gegen einen Atomkrieg demonstrieren.

Der erste Ostermarsch der Geschichte fand 1958 in Großbritannien statt. Friedensaktivisten organisierten zu Ostern einen Marsch von London zum rund 80 Kilometer entfernten Atomforschungszentrum Aldermaston und mobilisierte dabei rund 10.000 Menschen. Diese demonstrierten für die nukleare Abrüstung in der Zeit des Kalten Krieges. Unter dem Motto „Ban the Bomb“ sollen die Menschen vier Tage lang unterwegs gewesen sein.

Der erste Ostermarsch in Deutschland fand 1960 stat. Dieser wurde als mehrtägiger Sternmarsch organisiert und führte von Hamburg, Bremen, Hannover und Braunschweig nach Bergen-Hohne. Hier befand sich ein Truppenübungsplatz, auf dem damals auch mit sogenannten Honest-John-Atomraketen geübt wurde. Die Protestaktion endete am Ostermontag 1960. Es kamen etwa 1200 Teilnehmer zusammen. Seitdem gibt es jedes Jahr die traditionellen Ostermärsche in Deutschland.

Ostermarsch 2022: Wo finden in diesem Jahr Ostermärsche statt?

In der Woche vor Ostern gibt es in ganz Deutschland viele Aktionen für den Frieden auf der Welt. Die traditionellen Ostermärsche finden am 16. April 2022 statt. Hier eine Auswahl von Veranstaltungen:

Ostermarsch 2022 in Osnabrück

Start: 10 Uhr

Ort: Platz der deutschen Einheit Osnabrück

Ostermarsch 2022 in Ellwangen

Start: 10 Uhr

Ort: Am Fuchseck Ellwangen

Ostermarsch 2022 in Wedel

Start: 10 Uhr

Ort: Rathaus Wedel

Ostermarsch 2022 in Gera

Start: 10 Uhr

Ort: Bachgasse Gera

Ostermarsch 2022 in Schwerin

Start: 10 Uhr

Ort: Grunthalplatz Schwerin

Ostermarsch 2022 in Brandenburg

Start: 10 Uhr

Ort: Neustädter Markt Brandenburg/Havel

Ostermarsch 2022 im Landkreis Wesermarsch

Start: 10 Uhr

Ort: Bahnhofsvorplatz Nordenham

Ostermarsch 2022 in Miesbach

Start: 10 Uhr

Ort: Rathaus Miesbach

Ostermarsch 2022 in Oberndorf

Start: 10 Uhr

Ort: Haupttor Heckler&Koch Oberndorf

Ostermarsch 2022 in Suhl

Start: 10 Uhr

Ort: Platz der deutschen Enheit Suhl

Ostermarsch 2022 in Ohrdruf

Start: 10 Uhr

Ort: Bahnhof Ohrdruf

Ostermarsch 2022 in Wiesbaden

Start: 10.30 Uhr

Ort: Mauritisplatz Wiesbaden

Ostermarsch 2022 Rhein-Ruhr

Start: 10.30 Uhr (an drei Tagen durchs Ruhrgebiet)

Ort: Kuhlenwall Duisburg

Ostermarsch 2022 in Gießen

Start: 10.30 Uhr

Ort: Hiroshimaplatz Gießen

Ostermarsch 2022 in Kassel

Start: 10.30 Uhr

Ort: Innenstadt Kassel

Ostermarsch 2022 in Saarbrücken

Start: 11 Uhr

Ort: Tbilisser Platz Saarbrücken

Ostermarsch 2022 in München

Start: 11.15 Uhr

Ort: Marienplatz München

Ostermarsch 2022 in Unterlüß

Start: 11 Uhr

Ort: Bahnhof Unterlüß

Ostermarsch 2022 in Bremen

Start: 11 Uhr

Ort: Makrtplatz Bremen

Ostermarsch 2022 in Braunschweig

Start: 11 Uhr

Ort: Kohlmarkt Braunschweig

Ostermarsch 2022 in Düren

Start: 11 Uhr

Ort: Kaiserplatz Düren

Ostermarsch 2022 in Würzburg

Start: 11 Uhr

Ort: Hauptbahnhof Würzburg

Ostermarsch 2022 in Lüneburg

Start: 11 Uhr

Ort: Clamartpark Lüneburg

Ostermarsch 2022 Odenwald

Start: 11 Uhr

Ort: Schlossplatz Erbach

Ostermarsch 2022 in Köln

Start: 11 Uhr

Ort: Appellhofplatz Köln

Ostermarsch 2022 in Limburg

Start: 11 Uhr

Ort: Europaplatz Limburg

Ostermarsch 2022 in Oldenburg

Start: 11 Uhr

Ort: Bahnhofsvorplatz Oldenburg

Ostermarsch 2022 in Aschaffenburg

Start: 11 Uhr

Ort: Theaterplatz Aschaffenburg

Ostermarsch 2022 in Firedland

Start: 11 Uhr

Ort: Festplatz Groß Schneen

Ostermarsch 2022 in Gummersbach

Start: 11 Uhr

Ort: Lindenplatz Gummersbach

Ostermarsch 2022 in Leipzig

Start: 11 Uhr

Ort: Wilhelm-Leuschner-Platz Leipzig

Ostermarsch 2022 in Hameln

Start: 11 Uhr

Ort: Europaplatz Hameln

Ostermarsch 2022 in Bremerhaven

Start: 11 Uhr

Ort: An der Großen Kirche Bremerhaven

Ostermarsch 2022 in Wolfsburg

Start: 11 Uhr

Ort: Gewerkschaftshaus Wolfsburg

Ostermarsch 2022 in Eschwege

Start: 11 Uhr

Ort: Marktplatz Eschwege

Ostermarsch 2022 in Gifhorn

Start: 11 Uhr

Ort: Schillerplatz Gifhorn

Ostermarsch 2022 in Weiden

Start: 10.45 Uhr

Ort: Oberer Markt Weiden

Ostermarsch 2022 in Hof

Start: 11 Uhr

Ort: Berhard-Lichtenberg-Platz Hof

Ostermarsch 2022 in Emden

Start: 11.15 Uhr

Ort: Stadtgarten Emden

Ostermarsch 2022 in Augsburg

Start: 11.30 Uhr

Ort: Moritzplatz Augsburg

Ostermarsch 2022 in Hannover

Start: 11.30 Uhr

Ort: Aegidienkirche Hannover

Ostermarsch 2022 in Ulm

Start: 12 Uhr

Ort: Wilhelmsburg-Kaserne Ulm

Ostermarsch 2022 in Berlin

Start: 12 Uhr

Ort: Oranienplatz Berlin

Ostermarsch 2022 in Stuttgart

Start: 11.58 Uhr

Ort: Oberer Schlossgarten Stuttgart

Ostermarsch 2022 in Bielefeld

Start: 12 Uhr

Ort: Bahnhofsvorplatz Bielefeld

Ostermarsch 2022 in Traunstein

Start: 12 Uhr

Ort: Stadtplatz Traunstein

Ostermarsch 2022 in Mannheim

Start: 12 Uhr

Ort: Schillerplatz Mannheim

Ostermarsch 2022 in Göttingen

Start: 12 Uhr

Ort: Wilhelmsplatz Göttingen

Ostermarsch 2022 in Kiel

Start: 12 Uhr

Ort: Schevenbrücke Kiel

Ostermarsch 2022 in Kaiserslautern

Start: 11.56 Uhr

Ort: Ev. Stiftskirche Kaiserslautern

Ostermarsch 2022 im Rheinland

Start: 12 Uhr

Ort: Hauptbahnhof Wuppertal

Ostermarsch 2022 in Weimar

Start: 12 Uhr

Ort: Goetheplatz Weimar

Ostermarsch 2022 in Erlangen

Start: 12 Uhr

Ort: Schlossplatz Erlangen

Ostermarsch 2022 in Heidelberg

Start: 12 Uhr

Ort: Stadtbücherei Heidelberg

Ostermarsch 2022 in Münster

Start: 13.30 Uhr

Ort: Schloss Münster

Ostermarsch 2022 in Bonn

Start: 14 Uhr

Ort: Münsterplatz Bonn

Ostermarsch 2022 in Offenburg

Start: 14 Uhr

Ort: Busbahnhof Offenburg

Ostermarsch 2022 in Lübeck

Start: 14 Uhr

Ort: Rathausmarkt Lübeck

Ostermarsch 2022 in Ansbach

Start: 14.30 Uhr

Ort: Martin-Luther-Platz Ansbach

Ostermarsch 2022 in Düsseldorf

Start: 14.30 Uhr

Ort: DGB-Haus Düsseldorf