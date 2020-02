Das stürmische Wetter, welches das Sturmtief „Bianca“ in den Südwesten gebracht hat, hat in Baden-Württemberg für Einschränkungen im Bahnverkehr und einen Busunfall mit acht Verletzten gesorgt.

Mehrere Zugstrecken der Bahn wegen des Sturms gesperrt

Ab Mitternacht beruhigte sich die Lage vielerorts. , aber im regionalen Zugverkehr waren nach Angaben der Deutschen Bahn am frühen Freitagmorgen immer noch folgende Strecken gesperrt:

Die Regionalbahn zwischen Triberg - Villingen im Schwarzwald

Die Westfrankenbahn zwischen Schrozberg und Niederstetten.

Beeinträchtigungen auch im Fernverkehr

Auch im Fernverkehr lagen am Freitagmorgen nach Auskunft der Deutschen Bahn folgende „witterungsbedingte Beeinträchtigungen“ vor, die bis in die Mittags und Vormittagsstunden hineinreichen sollten:

Salzburg - Rosenheim: Die Strecke ist voraussichtlich bis in die Vormittagsstunden gesperrt.

Nürnberg - Ansbach: Die Strecke ist voraussichtlich bis in die Mittagsstunden gesperrt.

Die IC-Züge Nürnberg - Stuttgart Karlsruhe werden umgeleitet und verspäten sich um etwa 50 bis 60 Minuten.

Mehrere Unfälle bei Sturm und Schneeglätte

Auf schneeglatter Straße war bei Ulm am späten Abend ein Reisebus aus Kroatien von einer Windböe erfasst worden und umgekippt. Acht Menschen wurden bei dem Unfall auf der B10 bei Tomerdingen im Alb-Donau-Kreis verletzt worden, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Die B10 war voll gesperrt. und konnte erst am Morgen wieder freigegeben werden.

Baum stürzt auf fahrendes Auto – Frau verletzt

In vielen Teilen des Landes mussten Polizei und Feuerwehr zu zahlreichen witterungsbedingten Unfällen ausrücken. Meist ging es dabei jedoch nach Aussagen der Behörden um umgestürzte Bäume, Bauzäune oder Straßenschilder.

In Laufenburg (Kreis Waldshut) wurde ein fahrendes Auto von einem Baum getroffen. Einsatzkräfte befreiten die Fahrerin. Sie wurde bei dem Unfall verletzt. Wie schwer, war zunächst unklar.

Autofahrer rutscht auf der A 8 in Leitplanke – Bußgeldverfahren eingeleitet

Am Freitagmorgen gegen 5:35 Uhr ist ein 43-Jähriger mit seinem Wagen auf der A 8 in die Leitplanken gerutscht. Die Polizei teilte mit, dass er bei Oberelchingen in Richtung Ulm auf der schneebedeckten Fahrbahn zu schnell unterwegs war. Nach der Kollision sei das Auto noch 60 Meter weit gerutscht und dann auf dem linken Fahrstreifen gedreht stehengeblieben. Der Fahrer habe sich unverletzt aus seinem Fahrzeug befreien können. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2.500 Euro. Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Zum zwei weiteren Unfällen auf der A 8 kam es zwischen Gruibingen und Aichelberg. Beide Fahrer seien laut Polizei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Die A8 wurde auf mehreren Spuren zeitweise gesperrt. Außerdem wurde die B466 zwischen Lauterstein-Weißenstein und Böhmenkirch in beiden Richtungen gesperrt.

Polizei meldet 85 Unfälle im südlichen Schwaben

Wie die Polizei in Kempten mitteilte, seien die Beamten am Donnerstagabend und Freitagmorgen zu 100 Einsätzen mehr als üblich ausgerückt. Es hätten sich 85 Unfälle ereignet, das seien im Durchschnitt aber nur zwei mehr als gewöhnlich. In zwei Fällen sei nicht angepasste Geschwindigkeit der Grund für den Unfall.

Darunter sei ein Vorfall in Obergünzburg. Dort habe eine 51-Jährige auf der schneeglatten Straße die Kontrolle über ihr Auto verloren und dann einen entgegenkommenden Wagen gestreift. Ein nachfolgender Autofahrer konnte durch ein Ausweichmanöver in den Straßengraben einen weiteren Zusammenstoß verhindern, schreibt die Polizei. Die Straße zwischen Obergünzburg und Ebersbach musste kurzzeitig gesperrt werden und den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 10.000 Euro.

Laut dem Polizeipräsidium Schwaben/Südwest gab es in der dortigen Umgebung 126 Einsätzen, die mit dem Unwetter zusammenhängen, mehrheitlich im Allgäu. Durch den Sturm seien 106 Bäume umgestürzt und 17 Dächer abgedeckt worden.

Polizei Ulm meldet 73 Einsätze – 320.000 Euro Schaden

Die Polizei in Ulm rückte am Donnerstag zwischen 12 Uhr und Mitternacht 73-mal aus. Zehn Personen seien verletzt worden und der Sachschaden betrage insgesamt 320.000 Euro.

Reisende sitzen in IC-Zug fest

Zwischen Nürnberg und Stuttgart musste am Abend ein IC-Zug im mittelfränkischen Leutershausen auf freier Strecke anhalten, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Wie viele Reisende darin mindestens eine Stunde ausharren mussten, war zunächst unklar. Grund war ein Baum, der auf das Gleis gestürzt war. Im Fernverkehr war zudem am Abend die Strecke zwischen Offenburg und Freiburg gesperrt. Grund war der Bahn zufolge eine Plane, die der Sturm in die Oberleitung geweht hatte.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für Baden-Württemberg vor schweren Sturm- und Orkanböen in der Nacht zu Freitag gewarnt.