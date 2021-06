EM 2021. Zeit, sich die wichtigen Positionen rund um die DFB-Auswahl genauer anzusehen. Oliver Bierhoff wurde am 1. Mai 1968 in Karlsruhe geboren. Nach einer erfolgreichen Karriere als Spieler ist er seit 2004 ein Teil der Manager und seit 2018 als Direktor Nationalmannschaften und Akademie. Am 11. Juni startet die. Zeit, sich die wichtigen Positionen rund um die DFB-Auswahl genauer anzusehen.wurde am 1. Mai 1968 ingeboren. Nach einer erfolgreichen Karriere als Spieler ist er seit 2004 ein Teil der deutschen Nationalmannschaft - zunächst alsund seit 2018 als

Doch wer ist der Mann, der im Hintergrund die Fäden zieht und Trainer Jogi Löw den Rücken frei hält?

Gehalt, Vermögen, Golden Goal, Vereine – alle Infos und Fakten zu Oliver Bierhoff findet ihr hier.

Oliver Bierhoff Steckbrief: Alter, Sternzeichen, Größe, Frau, Kind

Name: Oliver Bierhoff

Alter: 53

Geburtstag: 01.05.1968

Sternzeichen: Stier

Größe: 191 cm

Gewicht: 86 kg

Geburtsort: Karlsruhe

Wohnort: Starnberg

Geschwister: Schwester Nicole Bierhoff

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Beruf: Direktor Nationalmannschaften und Akademie

Beziehungsstatus: verheiratet seit 2001 mit Klara Szalantzy

Kinder: eine Tochter, geboren 2007

Bierhoff: Stationen, Vereine, Tore und Titel

1986 war Bierhoff beim Bundesligisten Bayer Uerdingen erstmalig in einem Profikader. Seine Stationen und Karriere in der Übersicht:

1986–1988 Bayer 05 Uerdingen

1988–1990 Hamburger SV

1990 Borussia M’gladbach

1990–1991 SV Austria Salzburg

1991–1995 Ascoli Calcio

1995–1998 Udinese Calcio

1998–2001 AC Mailand

2001–2002 AS Monaco

2002–2003 AC Chievo Verona

In 517 Profispielen erzielte Mittelstürmer Bierhoff 212 Tore. Seine erfolgreichste Zeit im Vereinsfußball erlebte Bierhoff in Italien. In der Serie A gewann er in der Saison 1998/99 mit dem AC Mailand die italienische Meisterschaft - genannt Scudetto.

Er wurde 1993 Serie B und 1998 in der Serie A Torschützenkönig. Insgesamt schoss er in der Serie A 104 Tore. 1998 wurde Bierhoff auch zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt.

Bierhoff in der Nationalmannschaft - Das erste Golden Goal der Fußballgeschichte

Von 1996 bis 2002 war Bierhoff Spieler der deutschen Nationalmannschaft. Insgesamt absolvierte er für die DFB-Auswahl 70 Länderspiele und schoss 37 Tore.

1996 schlug in England die große Stunde von Oliver Bierhoff. Der heutige Teammanager schrieb mit seinem Golden Goal in der 95. Minute im Finale gegen Tschechien Fußball-Geschichte. Bierhoff wurde in Sekunden vom genervten Reservisten zur Ikone der EM. "Dem Treffer folgte ein dreiminütiger Blackout", sagte er später über den Moment, als er sich ekstatisch das Trikot vom Körper riss.

Youtube Oliver Bierhoff und sein Golden Goal bei der EM 1996

Bierhoff beim DFB - Manager und Direktor der Nationalmannschaft

Bierhoff beendete 2003 seine aktive Karriere als Spieler. Als Teammanager lenkt Bierhoff nun seit 2004 die Geschicke der Nationalmannschaft - und das mit Erfolg. Der bisherige Höhepunkt ist ohne Zweifel der WM-Titel im Jahr 2014.

2014 gewann Teammanager Oliver Bierhoff mit dem Trainergespann Jogi Löw, Hansi Flick und Torwarttrainer Andreas Köpke den WM-Titel.

© Foto: Markus Gilliar/afp

Bei Europameisterschaften wartet Deutschland seit 1996 auf einen Titel. Nach der Final-Niederlage bei der EM 2008 (0:1 gegen Spanien) und dem Halbfinal-Aus 2012 gegen Italien und 2016 gegen Frankreich wartet aber nicht nur Bierhoff bei Europameisterschaften auf den ersten Triumph seit 25 Jahren.

Oliver Bierhoff Vermögen: So viel verdient er beim DFB

Seit 2018 ist er einer von vier DFB-Direktoren und zuständig für die Nationalmannschaften und Akademie. Sein aktueller Vertrag beim DFB läuft bis 2024.

Gehalt von Oliver Bierhoff beim DFB wird auf rund eine bis 1,5 Millionen Euro geschätzt. Laut 71 Millionen Euro betragen. Dasvon Oliver Bierhoff beim DFB wird auf rundgeschätzt. Laut vermoegen.org soll das Vermögen von Bierhoffbetragen.

Frau und Kind: Ist Bierhoff verheiratet?

Oliver Bierhoff ist seit 2001 mit Klara Szalantzy verheiratet und hat mit ihr eine gemeinsame Tochter, die 2007 auf die Welt kam.

Hat Oliver Bierhoff studiert?

Oliver Bierhoff ist Diplom-Kaufmann. 1988/89 schrieb er sich an der Fernuniversität Hagen für Wirtschaftswissenschaften ein. Nach 25 Semestern erhielt er sein Diplom. Der Titel seiner Diplomarbeit lautet "Die Bestimmung des Platzierungspreises von Aktien im Vorfeld einer Börsenneueinführung - eine vergleichende ökonomische Analyse am Beispiel des Börsengangs von Fußballvereinen."

Ist Deutschland reif für den Titel? So läuft die EM 2021

24 Mannschaften spielen ab dem 11. Juni den Europameister aus, den Anfang machen im Eröffnungsspiel Italien und die Türkei in Rom. Verteilt über den Kontinent werden die 51 Partien in elf Ländern ausgerichtet - das Ziel aller Teilnehmer ist London, wo beide Halbfinals und am 11. Juli das Endspiel steigen.