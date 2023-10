Die zweite Wiesn nach zwei coronabedingten Absagen dürfte von den Besucherzahlen her wieder an frühere Jahre herankommen. An den Fahrgeschäften bildeten sich Schlangen, in den Bierzelten wurde fröhlich gefeiert - und auch viele Gäste aus dem Ausland kamen. Am Dienstag (13 Uhr) ziehen die Festleitung sowie Polizei, Feuerwehr und der Sanitätsdienst Aicher Ambulanz ihre Bilanz. Die Behörden sprachen bisher trotz des Andrangs von einem ruhigen Verlauf.

Das Fest dauert zwei Tage länger als sonst. Weil der Tag der Deutschen Einheit auf den Dienstag fällt, wurde das Fest über das erste Oktoberwochenende hinaus bis 3. Oktober verlängert.

Zahlreiche Prominente besuchten das Oktoberfest

Auch wenn die Corona-Infektionen derzeit wieder steigen und viele nach dem Wiesnbesuch von einer Infektion berichten, spielte das Thema auf dem Volksfest selbst kaum eine Rolle. Vor allem aber war das Wetter besser als im Vorjahr, als wegen der Kälte sogar Glühwein ausgeschenkt wurde. Festleiter Clemens Baumgärtner (CSU) sprach schon zur Halbzeit von einem „sommerlich-lockeren Gefühl“ und einer „Pracht-Wiesn“.

Wie immer feierten auch zahlreiche Prominente mit. Die Spieler des FC Bayern zogen nach einem siegreichen 7:0 gegen den VfL Bochum am zweiten Wiesn-Sonntag ins Bierzelt, unter ihnen Harry Kane, der auf der Wiesn auch seinen Doppelgänger traf. Schauspieler Arnold Schwarzenegger dirigierte eine Wiesnkapelle. Cathy Hummels lud zu ihrem Wiesn-Bummel. Bei der „Damenwiesn“ von Mietwagen-Unternehmerin Regine Sixt ließ sich Schauspielerin Uschi Glas blicken, beim „Almauftrieb“ war unter anderen Roberto Blanco dabei.

Am ersten Wiesn-Tag hatte es einen Unfall an der Familien-Achterbahn „Höllenblitz“ mit acht Leichtverletzten gegeben, die Bahn konnte nach einigen Tage wieder fahren.