In Österreich steigt die Inzidenz radikal in die Höhe. Am Donnerstag, 11.11., lag die 7-Tage-Inzidenz im Land bei über 705. Deutschland zieht nun angesichts der Lage im Nachbarland erste Konsequenzen. Wegen hoher Corona-Inzidenzen will die Bundesregierung nach Informationen der Funke-Zeitungen Österreich zum Hochrisikogebiet erklären.

Wann erfolgt die Einstufung zum Hochrisikogebiet?

Die Einstufung solle am Freitag vorgenommen werden und ab Sonntag, 14.11., in Kraft treten, berichtete die Funke-Mediengruppe am Donnerstag. Einzelne Gemeinden in Österreich sollen demnach allerdings ausgenommen werden. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür am Donnerstagabend zunächst nicht.

Welche Gemeinden in Österreich werden kein Hochrisikogebiet?

Mittelberg

Jungholz

Rißtal

Vomp

Eben am Achensee

Was gilt bei der Rückreise aus Deutschland aus einem Hochrisikogebiet?

Wird Österreich zum Hochrisikogebiet, könnte sich das vor allem auf die kommende Ski-Saison auswirken. Denn Einreisende aus Hochrisikogebieten müssen für zehn Tage in Quarantäne. Geimpfte und Genesene können die Quarantäne abwenden, wenn sie bereits vor ihrer Einreise einen Genesenen- oder Impfnachweis an die deutschen Behörden übermitteln. Bei nachträglicher Einreichung eines Genesenen- oder Impfnachweises oder eines Negativtests kann die Quarantäne verkürzt werden.

Was ist ein Hochrisikogebiet?

Im Sommerurlaub war das Wort „Hochrisikogebiet“ ein gängiger Begriff. Mit der Zeit ist das aber wieder in Vergessenheit geraten. Deshalb hier noch einmal zur Erklärung: Als Hochrisikogebiete werden Länder oder Regionen eingestuft, in denen wegen hoher Infektionsraten ein besonders hohes Infektionsrisiko angenommen wird. Auf der Risikoliste des RKI stehen derzeit rund 70 Länder ganz oder zu Teilen. Darunter sind auch mehrere EU-Staaten. Daneben gibt es auch noch die Kategorie des Virusvariantengebiets für Gegenden, in denen bestimmte Coronavirus-Mutanten besonders weit verbreitet sind. Hier sind derzeit keine Staaten oder Regionen eingestuft.