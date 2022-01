Er ist aktuell die Nummer 1: Novak Djokovic ist in der Tennis-Welt aktuell der absolute Top-Star, nur wenige kommen an den Serben ran. Er steht kurz davor, den gemeinsam gehaltenen Rekord von Roger Federer und Rafael Nadal mit den meisten Grand-Slam-Titeln zu brechen. Gleichzeitig gibt es um seine Person immer wieder Kontroversen – zuletzt wegen seiner wahrscheinlich fehlenden Corona-Impfung.

Wer steckt hinter den Titeln des Weltranglistenersten? Was ist über Novak Djokovic bekannt?

Novak Djokovic: Sprachen, Kinder, Ehefrau

Alle Fakten zu Novak Djokovic auf einen Blick:

Name: Novak Đoković

Novak Đoković Alter: 34

34 Geburtstag: 22. Mai 1987

22. Mai 1987 Herkunft: Belgrad, Serbien

Belgrad, Serbien Staatsangehörigkeit: Serbisch

Serbisch Gesprochene Sprachen : Serbisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Slowakisch, Spanisch

: Serbisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Slowakisch, Spanisch Größe: 1,88 m

1,88 m Beruf: Tennisspieler

Tennisspieler Ehefrau: Jelena Ristić (seit 2014 verheiratet)

Jelena Ristić (seit 2014 verheiratet) Geschwister: Brüder Marko und Đorđe Đoković

Brüder Marko und Đorđe Đoković Kinder: ein Sohn (Stefan) und eine Tochter (Tara)

ein Sohn (Stefan) und eine Tochter (Tara) Instagram: DjokerNole

DjokerNole Twitter: DjokerNole

Novak Djokovic: Anfänge und Werdegang

Djokovic ist in seiner Familie nicht der einzige Tennisspieler: Seine beiden jüngeren Brüder Marko und Djorde sind ebenfalls in der Tenniswelt aktiv – allerdings keiner von beiden so erfolgreich wie Novak. Seitdem er vier Jahre alt ist, spielt Novak Djokovic Tennis. Im Jahr 2007 wurde er die Nummer 3 der Weltrangliste – hinter Rafael Nadal und Roger Federer. Seinen ersten Grand-Slam-Titel holte er bei den Australien Open 2008.

Insgesamt hat der Serbe bisher (Stand Januar 2022) 86 Titel gewonnen. Seit 353 Wochen ist Djokovic ununterbrochen der Weltranglistenerste. Mit seiner aktuellen Platzierung bricht er Rekorde: Noch nie war ein Tennisspieler so viele Wochen an Position 1 der Weltrangliste. Den bisherige Rekord hielt Roger Federer mit 310 Wochen.

Djokovic ist seit 2005 mit seiner „Jugendliebe“ Jelena Ristić zusammen. Im Juli 2014 heiratete das Paar in Montenegro, noch im Herbst desselben Jahres kam ihr Sohn Stefan zur Welt. Drei Jahre später kam ihre Tochter Tara hinzu. Die Familie hat außerdem zwei Hunde, Pierre und Tesla.

Djokovic und die Australian Open 2022: Eklat um Corona-Impfung

2021 und 2022 wurde bekannt, dass Novak Djokovic wohl nicht gegen das Coronavirus geimpft ist. Dadurch kam es zu einem Eklat um seine Einreise nach Australien für das Australian Open 2022.

Zunächst war der Tennis-Profi mit einer Ausnahmeregelung in das Land gekommen. Doch bei seiner Einreise wurde plötzlich umentschieden: Djokovic könne doch nicht ungeimpft ins Land. Dagegen ging er gerichtlich vor. Erst nach einem Wochenende in Hotel-Isolation soll der beste Tennisspieler der Welt erfahren, ob er an den am 17. Januar beginnenden Australian Open teilnehmen darf. Dann würde ein Gericht in Melbourne über den Einspruch von Djokovic gegen den Visum-Entzug durch die australische Grenzbehörde entscheiden. Der sehr wahrscheinlich ungeimpfte Djokovic war damit gescheitert, mit Hilfe einer höchst umstrittenen medizinischen Ausnahmegenehmigung nach Australien einzureisen.

Djokovic hat sich in der Vergangenheit als Skeptiker in Hinblick auf die Corona-Schutzimpfung hervorgetan. Seinen Impfstatus hat er noch immer nicht öffentlich gemacht.

Seine Konkurrenten äußerten sich zu dem Fall. Olympiasieger Alexander Zverev hielt sich mit einer Beurteilung des Falles zurück. „Es ist ein Grand-Slam-Turnier, das er neun Mal gewonnen hat. Es wäre schön für das Tennis, wenn er dabei wäre“, sagte Zverev. „Aber Regeln sind Regeln. Ich werde nie im Leben ein schlechtes Wort über Novak sagen, aber ich kenne auch zu wenig Details, um ihn in Schutz nehmen zu können.“

Auch andere Rivalen sprangen nicht für Djokovic in die Bresche. Im Gegenteil. „Ich hatte Covid, ich bin zwei Mal geimpft. Wenn du das machst, hast du kein Problem, hier und überall auf der Welt zu spielen. Das ist das Einzige, was klar ist“, sagte der Spanier Rafael Nadal. Die Regeln seien lange bekannt. Die Menschen in Australien seien in der Pandemie durch schwere Zeiten gegangen. Von daher könne er ihren Unmut über die Ausnahmegenehmigung für Djokovic verstehen. Melbourne hatte mit 262 Tagen einen der längsten Lockdowns der Welt.

„Wenn er eine faire Ausnahme von der Regel hätte, sollte er hier sein. Wenn er keine hat, dann nicht“, sagte der russische Weltranglisten-Zweite Daniil Medwedew.

Ranghohe Politiker in Serbien empörten sich über die Ausweisung des Tennisstars. „Ganz Serbien steht hinter ihm“, schrieb der serbische Präsident Aleksandar Vucic nach einem Telefonat mit Djokovic auf Instagram. „Unsere Behörden werden alle Maßnahmen ergreifen, um die Schikanierung des besten Tennisspielers der Welt binnen kürzester Zeit zu beenden.“

