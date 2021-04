Die Karten in der amerikanischen Football-Liga NFL werden ab Donnerstag, den 29.04.2021, neu gemischt: Denn nach dem Super Bowl LX im Januar steht nun mit dem NFL Draft 2021 das nächste Football-Highlight in diesem Jahr an. Im 86. Draft der NFL-Geschichte wählen 32 Teams in sieben Runden insgesamt 98 Spieler mit dem Ziel, ein junges Ausnahmetalent für die NFL-Saison 2021 zu draften.

Football-Fans stellen sich dann auch in diesem Jahr wieder folgende Fragen: Zu welcher Uhrzeit beginnt der NFL Draft 2021? Welches Team darf wann wählen (picken)? Wer überträgt den Draft live?

Alle Infos zu Datum und Uhrzeit sowie zur Reihenfolge der Picks und der Übertragung im TV und Stream bekommt ihr hier.

NFL Draft 2021: Datum, deutsche Uhrzeit, Ort, Modus

Der NFL Draft 2021 findet in diesem Jahr von Donnerstag, 29. April, bis Samstag, 1. Mai statt. Austragungsort ist Cleveland, Ohio. Nachdem die NFL-Rookies im letzten Jahr per Videochat ausgewählt wurden, soll dieses Jahr wieder zur Normalität zurückgekehrt werden.

Die 1. Draft-Runde wird um 02:00 Uhr deutscher Zeit beginnen und um ca. 05:30 Uhr beendet sein.

Der NFL-Draft 2021 im Überblick:

Event: NFL Draft 2021

Datum: 29. April bis zum 1. Mai

Start nach deutscher Uhrzeit: Freitag, 30.04.2021, 02:00 Uhr (MEZ)

Ort: Cleveland, Ohio.

NFL Draft 2021 Reihenfolge: So dürfen die Teams picken

Der Draft-Modus sieht sieben Runden vor. Um ein ausgeglichenes Kräfteverhältnis in der NFL zu schaffen, darf die schlechteste Mannschaft aus der Vorsaison in jeder Runde zuerst picken. Der Vorteil hierbei ist, dass sich diese Teams dann in der Regel die besten Spieler sichern können. Der Sieger des Super Bowls darf dementsprechend zuletzt wählen.

Die Reihenfolge der Draft-Picks im Überblick:

1 Jacksonville Jaguars

2 New York Jets

3Miami Dolphins (via Houston Texans)

4 Atlanta Falcon

5 Cincinnati Bengals

6 Philadelphia Eagles

7 Detroit Lions

8 Carolina Panthers

9 Denver Broncos

10 Dallas Cowboys

11 New York Giants

12 San Francisco 49ers

13 Los Angeles Chargers

14 Minnesota Vikings

15 New England Patriots

16 Arizona Cardinals

17 Las Vegas Raiders

18 Miami Dolphins

19 Washington Football Team

20 Chicago Bears

21 Indianapolis Colts

22 Tennessee Titans

23 New York Jets (via Seattle Seahawks)

24 Pittsburgh Steelers

25 Jacksonville Jaguars (via Los Angeles Rams)

26 Cleveland Browns

27 Baltimore Ravens

28 New Orleans Saints

29 Green Bay Packers

30 Buffalo Bills

31 Kansas City Chiefs

32 Tampa Bay Buccaneers

NFL-Draft 2021 im Free-TV und Live-Stream: Alle Infos zur Übertragung