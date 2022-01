Die Divisional Round 2022 markiert, übertragen auf Turnierbäume im Fußball, auf dem Weg zum Finale im American Football, dem Super Bowl, das Viertelfinale der NFL Playoffs. Noch acht Teams sind verblieben, um ins große Spiel einzuziehen und um die Vince-Lombardi-Trophy zu kämpfen. Die Spannung steigt also und die Fans fragen sich:

Divisional Round 2022: Uhrzeit, Termine, Teams und Spielplan

Noch acht Mannschaften sind in den NFL Playoffs, vier aus der NFC, vier aus der AFC. Hier die Übersicht über die noch verbliebenen Teams:

Cincinnati Bengals

Tennessee Titans

Buffalo Bills

Kansas City Chiefs (alle AFC)

San Francisco 49ers

Green Bay Packers

Los Angeles Rams

Tampa Bay Buccaneers (alle NFC)



In vier Duellen treten die Teams in der Divisional Round an – je zwei Partien in der AFC und der NFC. Wann finden die Spiele statt?

Divisional Round am Samstag, 22. Januar 2022

Cincinnati Bengals at Tennessee Titans (22:30 Uhr MEZ)

Divisional Round am Sonntag, 23. Januar 2022

San Francisco 49ers at Green Bay Packers (02:15 Uhr MEZ)

Los Angeles Rams at Tampa Bay Buccaneers (21:00 Uhr MEZ)

Divisional Round am Montag, 24. Januar 2022

Buffalo Bills at Kansas City Chiefs (00:30 Uhr)

Die Spiele in der Divisional Round der NFL-Playoffs 2022

Die Cincinnati Bengals eröffneten die Wildcard Runde mit einem knappen Sieg gegen die Raiders und sicherten sich damit ein Divisional-Round-Match gegen die Tennessee Titans, die das einzige AFC-Freilos erhielten.

Die San Francisco 49ers konnten sich in einem gegen Ende nochmal spannenden Match gegen die Dallas Cowboys durchsetzen. Nun treffen sie in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf die Green Bay Packers, die in der NFC das Freilos hatten. Der deutsche Football-Profi Equanimeous St. Brown verfolgt mit den Packers in den Play-offs der NFL große Ziele. „Die Mannschaft wird in dieser Form nur diese Saison zusammen sein, daher müssen wir in diesem Jahr alles gewinnen und das wissen wir“, sagte der 25-Jährige bei DAZN. Die Packers, angeführt von Quarterback Aaron Rodgers und dem herausragenden Wide Receiver (Passempfänger) Davante Adams, greifen in der Nacht von Samstag auf Sonntag beim Duell gegen die San Francisco 49ers in die Play-offs ein. Dabei ist Green Bay durchaus gewarnt: Die 49ers hatten in der ersten Runde bei den favorisierten Dallas Cowboys gewonnen.

Der Gegner von Tampa Bay sind die Rams, die im ersten Monday Night-Playoff-Game die Arizona Cardinals rauswarfen.

Die Divisional Round schließt dann mit dem Duell der Bills gegen die Kansas City Chiefs. In der vergangenen Saison war das Spiel das AFC-Championship-Game. Die Buffalo Bills siegten am späten Samstagabend gegen die New England Patriots dank einer nahezu perfekten Offensivleistung. In der Nacht von Montag auf Dienstag geht es für die Bills gegen die Kansas City Chiefs um den Einzug in die Conference Championships. Die Chiefs boten in der Wild Card Round gegen die Pittsburgh Steelers eine starke Leistung, bei der Mahomes Pässe ganze fünf Touchdowns und 404 Yards einbrachten.

TV-Übertragung der NFL-Playoffs 2022: Läuft die Divisional Round im Free-TV?

Alle Spiele der NFL-Playoffs 2022 werden im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. ProSieben zeigt die nächsten Begegnungen der Divisional Round allesamt live und in voller Länge im Hauptprogramm.



Aaron Rodgers und Allen Lazard von den Green Bay Packers steigen in der Divisional Round 2022 in die NFL Playoffs ein.

NFL Playoffs 2022: Wo gibt es eine Übertragung im Livestream?

Parallel zur Free-TV-Übertragung auf ProSieben streamt Ran die Begegnungen der Playoffs auf der Webseite ran.de. Zudem zeigt der Streaming-Anbieter DAZN alle Spiele der Wild-Card Round live im Internet.

Alle Infos zur Übertragung der NFL-Playoffs 2022 im Überblick: