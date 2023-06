Teile der US-Ostküste wurden von dichtem Rauch bedeckt, der aus zahlreichen schweren Waldbränden in Kanada stammte. In der Millionenmetropole New York führte dies zu einer beispiellosen Verschlechterung der Luftqualität, wie sie seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt wurde. Die Rauchschwaden der Hunderten von Bränden im Osten Kanadas zogen in südlicher Richtung und hüllten die Stadt in einen dichten, nebligen Schleier. Der Himmel nahm zeitweise eine orangefarbene Tönung an. Eine Twitter-Nutzerin kommentierte die Szene mit den Worten: "Mars oder Manhattan?" und veröffentlichte ein Foto der Skyline mit dem Empire State Building. Der Geruch von Verbrennung lag in der Luft und war spürbar in Hals und Augen, was zu Kopfschmerzen führte.

Luftqualität ist im tiefroten Bereich

Angesichts der aktuellen Lage bezeichnete Gouverneurin Kathy Hochul den Zustand in New York als "Notfallkrise" und kündigte an, eine Million Mund-Nasen-Masken zu verteilen. Es wird erwartet, dass dieser extreme Zustand noch mehrere Tage anhalten könnte, und die Menschen werden dazu aufgefordert, sich auf eine längere Zeit vorzubereiten. Stadtteilbürgermeister Mark Levine aus Manhattan berichtete, dass sich die Luftqualität rapide verschlechtert habe und der gemessene Wert mittlerweile mehr als doppelt so hoch sei wie der höchste Grad der Gesundheitsgefährdung auf der Skala der US-Regierung.

UN-Generalsekretär António Guterres teilte auf Twitter ein Foto von sich vor einer deutlich von Rauch eingehüllten New Yorker Skyline, aufgenommen im UN-Hauptquartier. Er betonte, dass sie dort die Verschlechterung der Luftqualität deutlich spüren könnten, da der Rauch von den Waldbränden in Kanada nach Süden ziehe. Guterres betonte die Dringlichkeit, das Risiko von Waldbränden angesichts des globalen Temperaturanstiegs zu reduzieren. Er betonte die Notwendigkeit, Frieden mit der Natur zu schließen und nicht aufzugeben.

New York ist zur Zeit in dichten Rauch gehüllt.

Veranstaltungen abgesagt, Menschen sollen drinnen bleiben

Die Bevölkerung in New York erhielt die Anweisung, sich möglichst in Innenräumen aufzuhalten, anstrengende körperliche Aktivitäten zu vermeiden und Fenster zu schließen. Schulen und Kindergärten sagten sämtliche Outdoor-Aktivitäten ab, ebenso wie viele andere Veranstaltungen im Freien und einige Theateraufführungen.

Das beaufsichtigte Schwimmen an den Stränden der Stadt wurde eingestellt und Tierparks sowie Bibliotheken schlossen vorzeitig. Die für Mittwoch geplanten Baseball-Spiele zwischen den New York Yankees und den Philadelphia Phillies sowie das Basketballspiel der New York Liberty wurden verschoben.

Auf den Straßen war ein deutlicher Rückgang der Menschenmenge zu verzeichnen, wobei viele die Masken trugen, die bereits aus der Pandemie bekannt sind. In den Straßenschluchten nahm nicht nur die Sichtweite stark ab, sondern der Rauch war auch körperlich spürbar für Millionen von Menschen. In Erinnerung an die Terroranschläge auf das World Trade Center am 11. September 2001 kommentierte eine New Yorkerin: "Es riecht wie bei 9/11."

Menschen machen Bilder von der in Rauch gehüllten Stadt.

Eingeschränkter Flugverkehr an der Ostküste

Auch in der US-Hauptstadt Washington, die etwa 370 Kilometer südlich von New York liegt, war die Luft am Mittwoch trüb und verbrannt riechend. Wie in New York wurde auch hier eine Warnung aufgrund der schlechten Luftqualität ausgesprochen. Laut Airnow.gov , der offiziellen Website, erreichte die Luftverschmutzung zwischenzeitlich in New York die höchste Stufe: "Gefährlich".

Die Flugsicherheitsbehörde FAA gab bekannt, dass der Flugverkehr zu und von den Flughäfen im Raum New York City und Philadelphia aufgrund der schlechten Sicht eingeschränkt wurde. Es kam zu erheblichen Verspätungen. Auch in Kanadas Metropolen Ottawa und Toronto sowie in den US-Bundesstaaten Minnesota und Massachusetts warnten die Behörden die Einwohner vor der schlechten Luftqualität. In Kanadas Westen wüten seit Wochen zahlreiche Brände, die sich mittlerweile auch auf den Nordosten des Landes ausbreiten. In der südöstlichen Provinz Nova Scotia hat sich die Lage zuletzt etwas beruhigt.

Das Weiße Haus teilte mit, dass Präsident Joe Biden über die Situation informiert wurde. Sprecherin Karine Jean-Pierre sagte: "Es ist ein weiteres alarmierendes Beispiel dafür, wie die Klimakrise unser Leben und unsere Gemeinschaften beeinträchtigt."

