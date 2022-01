Eric Adams (3.v.r), Bürgermeister von New York City geht an einem Wohnhaus vorbei, in dem ein tödlicher Brand ausgebrochen ist. Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in dem New Yorker Stadtviertel Bronx sind nach Angaben des Bürgermeisters Adams 19 Menschen getötet worden. © Foto: Yuki Iwamura/DPA