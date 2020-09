Menschen aus Corona-Hotspots wie München und Würzburg müssen beim Reisen in Deutschland erhebliche Einschränkungen hinnehmen. Das ist am Mittwoch bekannt geworden. In Baden-Württemberg ist es zum Beispiel verboten, Gäste aufzunehmen, „die sich in einem Land-, Stadtkreis oder einer kreisfreien Stadt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland aufgehalten oder darin ihren Wohnsitz haben, in dem der Schwellenwert von 50 neu gemeldeten SARS-CoV-2-Fällen (Coronavirus) pro 100 000 Einwohner in den vorangehenden sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz) überschritten wurde“, schreibt der Deutsche Hotel und Gaststättenverband (Dehoga) auf seiner Homepage.

Mecklenburg-Vorpommern verbietet „Einreise“ für Münchner