Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat sich die Welt drastisch verändert. Plötzlich wird die Nato wieder als starkes Verteidigungsbündnis wahrgenommen. Die Veränderung lässt sich deutlich an der Haltung von Schweden und Finnland erkennen: Zwei historisch neutrale Staaten, die jetzt möglicherweise dem Bündnis beitreten möchten.

Am kommenden Wochenende wollen die beiden Länder verkünden, ob sie den Beitritt zur Nato anstreben. Wie geht das überhaupt? Welche Voraussetzungen muss ein Land erfüllen, um der Nato beizutreten? Hier gibt es alle Antworten.

Beitritt der Nato: Das sind die Voraussetzungen

Um der Nato beizutreten, gibt es mehrere Schritte, die zu durchlaufen sind. Der allererste davon ist: Ein Staat muss Interesse bekunden. Danach beginnen Gespräche mit der Nato, um die weiteren Schritte zu klären. Im Fall von Schweden und/oder Finnland müssten sie zunächst also offiziell deklarieren, dass sie dem Bündnis beitreten möchten. Erst dann können konkrete Gespräche beginnen.

Alle Nato-Länder haben bestimmte Pflichten zu erfüllen. Während des Beitrittsprozesses wird also evaluiert, ob das interessierte Land die Voraussetzungen erfüllt. Der Beitrittskandidat muss also:

ein demokratischer Staat sein

Staat sein Minderheiten in seinem Land gleich behandeln

in seinem Land gleich behandeln sich der friedvollen Lösung von Konflikten widmen

die Fähigkeit und den Willen haben, sich militärisch in der Nato einzusetzen

in der Nato einzusetzen positive Beziehungen zwischen Militär und Zivilbevölkerung fördern

Außerdem müssen Beitrittskandidaten europäische Länder sein. Welche Länder bereits in der Nato sind, lest ihr hier nach:

Wie lange dauert der Beitritt bei der Nato?

Beitrittsgespräche mit der Nato aufgenommen hat, wird festgestellt, ob ein Land die oben genannten Kriterien erfüllt. In manchen Fällen werden Länder zunächst eingeladen, beim sogenannten „Vorbereitungsprogramm vor der eigentlichen Beitrittskandidatur. Aktuell nimmt Bosnien und Herzegowina am MAP Teil. Sobald ein Land alsomit der Nato aufgenommen hat, wird festgestellt, ob ein Land die oben genannten Kriterien erfüllt. In manchen Fällen werden Länder zunächst eingeladen, beim sogenannten „ Membership Action Plan “ (MAP) mitzumachen. Das ist ein Programm, in dem ein Staat intensiv von der Nato beraten und unterstützt wird, damit es die Beitrittsvoraussetzungen erfüllen kann. Es ist also eine Artvor der eigentlichen Beitrittskandidatur. Aktuell nimmtam MAP Teil.

Um die offiziellen Beitrittsgespräche zu beginnen, muss ein Land eingeladen werden. Die Einladung erfolgt nur, wenn alle Nato-Mitglieder dem Beitritt eines Kandidaten zustimmt. Sobald die Einladung der Alliierten eingegangen ist, gibt es in der Regel folgende Schritte:

Beitrittsgespräche mit der Nato im Hauptquartier in Brüssel

mit der Nato im Hauptquartier in Brüssel Im Anschluss: Kandidaten schicken Verpflichtungserklärungen , in denen sie zustimmen, die Pflichten der Nato zu erfüllen.

, in denen sie zustimmen, die Pflichten der Nato zu erfüllen. Die Kandidaten geben einen Zeitplan für etwaige Reformen im Land an

im Land an Die Nato bereitet sich auf die Anpassung des Nato-Vertrags mittels der sogenannten Beitrittsprotokolle vor

vor Die Protokolle müssen dann von jedem Mitgliedsstaat ratifiziert werden. Dieser Prozess ist von Land zu Land unterschiedlich. In Deutschland muss der Bundestag zustimmen.

werden. Dieser Prozess ist von Land zu Land unterschiedlich. In Deutschland muss der zustimmen. Die Kandidaten treten offiziell dem Bündnis bei

Wie lange dieser Prozess dauert, kann sehr unterschiedlich sein. Es kommt ganz darauf an, wie lange Reformen dauern und ob die Alliierten für die Ratifizierung viel Zeit in Anspruch nehmen. Das jüngste Nato-Mitglied ist Nord Mazedonien, das am 27. März 2020 beigetreten ist. Die offizielle Einladung kam im Juli 2018.

Nato-Beitritt von Finnland und Schweden: Beitritt im Eiltempo?

Ein Nato-Mitarbeiter in Brüssel sagte in dieser Woche, dass im Fall von Schweden und Finnland zwischen Antrag und Beitritt nur zwei Wochen liegen könnten. Für die Beitrittsgespräche selbst würde pro Land vermutlich ein Tag reichen.

Die beiden Länder planen, am 14. und 15. Mai bekanntzugeben, ob sie der Nato beitreten möchten. Ihre Parlamente müsste dann noch zustimmen. Die Nato geht davon aus, dass Finnland und Schweden bis Ende Juni 2022 Mitglieder sein könnten.