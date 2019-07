Peking und Berlin arbeiten beide an einem neuen Hauptstadt-Flughafen. Doch was in Deutschland schon 13 Jahre dauert, wird in China in weniger als fünf Jahren fertig.

Bauarbeiter mit gelben Helmen kratzen noch die letzten Reste der Schutzfolie des neuen Gepäckbands ab. Ein paar Meter weiter poliert eine Putzkolonne die Scheiben der Rolltreppen. Aus einem Sicherheitskasten hängen zwar noch ein paar Kabel heraus. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem Kabelgewirr, der bis vor Kurzem beim nach wie vor nicht eröffneten Hauptstadtflughafen BER in Berlin zu finden war.

Und während der für 2020 vorgesehene BER-Eröffnungstermin wieder auf der Kippe steht, ist an der Eröffnung des neuen Pe­kinger Flughafens Daxin nichts mehr zu rütteln. Der Probebetrieb läuft – und zwar so gut, dass die chinesische Fluggesellschaft China United Airlines bereits den Flugbetrieb vor der offiziellen Eröffnung aufnehmen darf. „Wir stehen unmittelbar vor dem Umzug zum internationalen Flughafen Beijing Daxing“, gab Liu Beige, Vizechef von China United Airlines, Anfang Juli bekannt. „Alles steht bereit.“

Arbeiten im September 2014 begonnen

Im September 2014 hatten die Arbeiten begonnen – keine fünf Jahre später ist der „Seestern“, wie er im Volksmund wegen seiner sechs charakteristischen Seitenarmen und dem geschwungenen kupferbraunem Dach genannt wird, vollendet. Der besondere Clou: Mit den fünf fast gleich langen Seitenarmen ist der Laufweg zu jedem Flugsteig nie länger als 600 Meter.

Die Planung hatte der englische Architekt Norman Foster übernommen, der auch schon das dritte Terminal des alten ­Pekinger Flughafens entworfen hatte. Die Gestaltung des neuen Terminals erfolgte durch das Büro der 2016 überraschend verstorbenen britischen Star-Architektin Zaha ­Hadid. 200 000 Kubikmeter Stahl und 100 000 Kubikmeter Beton wurden verbaut. „Das ist so, als würde man jeden Tag ein ­18-stöckiges Gebäude hochziehen“, erläuterte der Bauleiter Li Jianhua.

Kosten des Bauprojekts: umgerechnet rund zwölf Milliarden Euro

Umgerechnet rund zwölf Milliarden Euro hat das Bauprojekt gekostet. Auch das liegt im Plan. Der offizielle Eröffnungstag ist nur deswegen erst Ende September, weil die kommunistische Regierung am 1. Oktober den 70. Jahrestag der von ihr ausgerufenen Volksrepublik begeht. Die Eröffnung des neuen Flughafens soll Teil der Feierlichkeiten werden.

Dabei hat Peking im Nordosten der Stadt bereits einen Großflughafen. Im Jahr 2008 hatte die chinesische Führung pünktlich zu den Olympischen Spielen mit dem dritten Terminal eines der größten Flughafengebäude der Welt errichtet. Der Airport platzt inzwischen aus allen Nähten. Angefragte Flugrouten müssen abgelehnt werden, weil dort mit 100 Millionen Passagieren 2018 schon mehr Fluggäste starteten und landeten, als zugelassen sind. Pekings alter Flughafen soll parallel zum neuen in vollem Ausmaß weiter in Betrieb bleiben. Lufthansa, Austrian Air und Swiss Air werden weiter vom alten Flughafen aus starten.

China: Flughäfen haben häufig höchste Priorität

Der Bedarf wird weiter steigen. Weltweit stöhnen an vielen beliebten Urlaubsorten die Menschen bereits unter dem Ansturm chinesischer Touristen. Doch das war erst der Anfang. Die Führung hat erst 2014 damit begonnen, ihren Bürgern Reisepässe für Auslandsreisen in größerer Zahl auszustellen. 130 Millionen Chinesen reisten 2018 als Touristen. Das sind nicht einmal zehn Prozent der Gesamtbevölkerung. 2020 soll die Zahl chinesischer Auslandsreisen auf über 200 Millionen steigen.

Doch weshalb sind die ­Chinesen imstande, Großprojekte wie Flughäfen sehr viel zügiger zu errichten als die ­meisten westlichen Demokratien? Sheng Guangyao, Stadtforscher der Akademie der Sozialwissenschaft in Shanghai, erklärt sich das so: „Europa ist entwickelt und hat es vielleicht nicht mehr so eilig“, mutmaßt der Wissen­schaftler. Anders als in Deutschland, wo die Interessen vieler Seiten unter einen Hut gebracht werden müssten, würden in China Großprojekte zudem aus einer Hand geplant.

Dass in China vieles an Baumaßnahmen schneller geht, dürfte aber noch einen anderen Grund haben: Flughäfen haben häufig höchste Priorität. Bürokratische Hürden räumt die Führung aus dem Weg. Beim Bau des neuen Pekinger Flughafens rückten die Planierraupen bereits an, als die Öffentlichkeit noch gar nicht darüber informiert war. Dutzende Dörfer mussten weichen. Die Anwohner wurden zwar entschädigt. Eine Wahl hatten sie aber nicht.

