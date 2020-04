Kleiner Brand, große Aufregung: Am vergangenen Samstag hat ein Mitarbeiter eines Obi-Baumarktes in Lauf an der Pegnitz – nahe Nürnberg – einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Grund: Er wollte seine Gesichtsmaske in der Mikrowelle desinfizieren.

Der Mann legte den Mundschutz in das Gerät im Aufenthaltsraum und schaltete es ein. Kurz darauf kam es zu Rauchentwicklung, es flogen Funken, die Maske verbrannte nahezu komplett. Die Obi-Mitarbeiter reagierten schnell und verhinderten Schlimmeres. Die angerückte Feuerwehr hatte nicht mehr viel zu tun.

Metallbügel sorgt für Funkenbildung

Der Vorfall zeigt: Mundschutz und Mikrowelle vertragen sich nicht. Viele Schutzmasken haben ein Metallbügel. Dadurch kann es zu Funkenbildung und im schlimmsten Fall zum Brand kommen.