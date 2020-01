An der Kinderklinik der Ulmer Uniklinik soll eine Krankenschwester fünf Früh- und Neugeborenen Morphin verabreicht haben. Das gab die Polizei und die Staatsanwaltschaft Ulm sowie die Klinik in zwei Pressemitteilungen am Mittwoch bekannt. Durch das rechtzeitige Eingreifen des Krankenhauspersonals konnten die Kinder gerettet werden und haben den Vorfall nach ersten Erkenntnissen wohl unbeschadet überstanden. Gegen die Frau wurde Haftbefehl erlassen. Ihr wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

Doch was ist Morphin beziehungsweise Morphium? Wann und wie das Schmerzmittel eingesetzt wird und warum es bei falscher Handhabung lebensgefährlich ist, haben wir für euch zusammen gefasst.

Was ist Morphin?

Morphin oder Morphium ist Rauschgift und Bestandteil von Opium, das aus dem Milchsaft von Schlafmohn gewonnen wird. Wegen seiner einschläfernden und beruhigenden Wirkung wurde es nach dem griechischen Gott des Schlafes, Morpheus, benannt.

Es ist in der Medizin als Mittel bei starken bis stärksten Schmerzen zugelassen. Beispielsweise wird es auch in der Krebstherapie angewendet.

Es gehört zu der Gruppe der stark wirkenden Opiate der Stufe III im WHO-Stufenschema. Da es ein Betäubungsmittel ist, unterliegt es betäubungsmittelrechtlichen Vorschriften.

Wie wird Morphin angewendet?

Das Schmerzmittel kann als Tablette, Zöpfchen, Pflaster oder Tropfen verabreicht werden. Es kann auch direkt injiziert werden. Ja nach Anwendung muss die Dosis entsprechend angepasst werden.

Welche Nebenwirkung hat das Betäubungsmittel?

Patienten können nach der Einnahme unter Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Verstopfung und Benommenheit leiden.

Was passiert bei einer Überdosierung mit Morphin?

Bei einer Überdosierung kann der Blutdruck abfallen und es kann zu einer sogenannten Atemdepression kommen. Das heißt, die Atemsteuerung des Körpers wird beeinflusst. Patienten können das Bewusstsein verlieren und es kann zu einem Atemstillstand kommen. Bei Säuglingen können schon wenige Tropfen Morphin tödlich sein.

Als Gegenmittel wird Naloxon verabreicht, das die Wirkung des Morphin aufhebt.