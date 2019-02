„Miss Germany“ 2019 „Miss Baden-Württemberg“: Polizistin Nadine kämpft in Rust um den Titel

Metzingen/Ulm / Luisa Scheurer/swp

Die Polizistin Nadine Berneis tritt als „Miss Baden-Württemberg“ bei der „Miss Germany“-Wahl im Europapark in Rust an.

Die 28-Jährige Nadine Berneis ist die amtierende „Miss Baden-Württemberg“. Ursprünglich stammt sie jedoch aus Dresden, vor zehn Jahren kam sie für ihre Ausbildung zur Polizistin nach Biberach an der Riss. Am Anfang hatte sie große Schwierigkeiten mit dem schwäbischen Dialekt, inzwischen fühlt sie sich hier aber heimisch. Seit drei Jahren ist sie Ermittlerin für Cyber-Kriminalität und wohnt in Stuttgart. „Hier ist mein komplettes Umfeld, mein Partner und meine Freunde. Ich wohne jetzt schon seit 2009 in Baden-Württemberg und für mich ist das meine Heimat,“ erklärt sie.

Nadine braucht immer Action

Neben ihrer Arbeit als Polizistin macht Nadine Berneis viel Sport und ist unter Vertrag bei einer Modelagentur. „Ich brauche immer ein bisschen Action und ich muss mich bewegen und wandern. Ja das mache ich sehr gerne“, erzählt sie in ihrem Vorstellungsvideo. Auch auf Instagram zeigt Nadine mit mehreren Posts ihre Liebe zu ihrem Fahrrad.

Nur noch diese Chance auf den Titel

Nadine ist die Älteste unter den Kandidatinnen und hat somit die letzte Chance für eine Kandidatur genutzt. Bis zu 29 Jahre alt dürfen die Teilnehmerinnen sein. Zuerst müssen sie sich bei einer Städtewahl bewerben und dort unter die ersten drei Gewinner kommen, um sich für die „Miss Germany“-Wahl zu qualifizieren.

Darum macht Nadine bei der „Miss Germany“-Wahl mit

„Die Entscheidung mich zu bewerben, war eigentlich total spontan. Ich hatte auch nicht so hohe Erwartungen, aber umso überraschter war ich, als ich dann den zweiten Platz gewonnen habe,“ erzählt Nadine. Inspiriert für eine Teilnahme wurde sie unter anderem durch die aktuelle „Miss Germany“, die Nadine bereits seit einiger Zeit auf den sozialen Netzwerken verfolgt.