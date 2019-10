Fünf Tage nach dem Anschlag auf Polizisten mit mehreren Toten wird Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron am Dienstag (11.00 Uhr) in der Pariser Polizeipräfektur zu einer Trauerfeier erwartet. Ein mutmaßlich radikalisierter Messerangreifer hatte am vergangenen Donnerstag vier Kollegen getötet. Er war dann erschossen worden.

Der Fall ist laut Medien beispiellos und erregt viel Aufsehen, da der Täter ein 45-jähriger Polizeimitarbeiter war. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft ermittelt. Chefermittler Jean-François Ricard hatte gesagt, dass der zum Islam konvertierte Angreifer Kontakt zu mutmaßlichen Salafisten gehabt habe. Innenminister Christophe Castaner steht in dem Fall unter Druck und wird sich am Nachmittag in einem Ausschuss der Nationalversammlung äußern.

